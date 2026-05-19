Η Formula 1 ετοιμάζεται να αποκτήσει μία ολοκαίνουργια πίστα εντός του έτους και ο Carlos Sainz έγινε ο πρώτος οδηγός που πάτησε γκάζι στο νέο “Madring” της Μαδρίτης.

Ο Ισπανός οδηγός της Williams πραγματοποίησε δοκιμαστικούς γύρους στην ημιτελή ακόμη πίστα που θα φιλοξενήσει το νέο Grand Prix Ισπανίας, οδηγώντας μία Ford Mustang GT. Το Madring θα έχει μήκος 5,4 χιλιομέτρων, 22 στροφές και χωρητικότητα άνω των 100.000 θεατών.

Το highlight της πίστας (η οποία συνδυάζει και δημόσιους δρόμους) είναι αναμφίβολα η τεράστια στροφή “La Monumental”, μήκους περίπου 500 μέτρων και με κλίση 24 μοιρών, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο τον Sainz θα επιτρέπει side-by-side μάχες και διαφορετικές αγωνιστικές γραμμές, κάτι που θεωρητικά θα ανεβάσει το θέαμα. Ο Sainz μάλιστα εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος μετά τους πρώτους γύρους, δηλώνοντας πως η πίστα είναι «πιο γρήγορη απ’ όσο δείχνει» και πως οι οδηγοί «θα την αγαπήσουν».

Στο internet όμως η εικόνα ήταν αρκετά διαφορετική.

Από τη στιγμή που δημοσιεύθηκαν τα πρώτα onboard video και τα layout της πίστας, τα social media γέμισαν με αντιδράσεις. Κάποιοι χαρακτήρισαν το Madring υπερβολικά «τεχνητή» και επικίνδυνη πίστα που θα προσφέρει υπερωρίες στο Safety Car. Υπήρξαν φυσικά και θετικά σχόλια, με αρκετούς να εκτιμούν πως η Formula 1 χρειάζεται νέες πίστες με χαρακτήρα και όχι ακόμη ένα βαρετό σχηματισμό.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η νέα πίστα ήδη συζητιέται περισσότερο από πολλές υπάρχουσες του καλεντάριου. Και αυτό πριν καν φιλοξενήσει τον πρώτο της αγώνα. Το αν τελικά θα προσφέρει θέαμα ή απλά συνεχόμενα safety car, θα το μάθουμε όταν τα μονοθέσια μπουν πραγματικά στην πίστα, τον Σεπτέμβριο.

Να θυμίσουμε πως αυτή την Κυριακή θα λάβει χώρα το πέμπτο GP της φετινής χρονιάς στον Καναδά.