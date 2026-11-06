Ο μεγαλύτερος δρομικός θεσμός της πόλης έφτασε και η Πειραιώς, ως Επίσημος Χορηγός, σου δίνει τον καλύτερο λόγο για να είσαι εκεί! Αυτό το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ελάτε να γιορτάσουμε, να χορέψουμε και να δώσουμε ρυθμό στη μεγάλη γιορτή της Αθήνας με 2 εκρηκτικά μουσικά events που ΔΕΝ πρέπει να χάσετε:

17:00 – 19:00 | OnTrackLiveConcert (Πανεπιστημίου & Ομήρου): Ελάτε στο κέντρο της πόλης! Μια αγαπημένη μπάντα-έκπληξη ανεβαίνει στη σκηνή και δίνει το σύνθημα με ζωντανή μουσική, τρελή ενέργεια και ρυθμό που θα ξεσηκώσει δρομείς και θεατές!



17:30 – 21:00 | SilentDiscoParty στο SponsorsVillage (Απέναντι από το Καλλιμάρμαρο): Ετοιμαστείτε για το πιο πρωτότυπο party της χρονιάς! Περάστε από το περίπτερο της Πειραιώς, παραλάβετε τα ασύρματα ακουστικά σας, συντονιστείτε στον DJ και παρτάρετε μέχρι το βράδυ δίπλα στο Στάδιο!

Βάλτε το στο πρόγραμμα, πάρτε την παρέα σας και ελάτε να το ζήσουμε μαζί!