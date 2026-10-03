Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην Πυροσβεστική, καθώς σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην Αγία Παρασκευή.

Λίγο μετά τις 21:30 και συγκεκριμένα στην οδό Τέλλου Άγρα πραγματοποιήθηκε η επίθεση, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό και δεν υπήρχε κάποιος εντός του.

Δύο άτομα που επέβαινα σε δύο ξεχωριστές μοτοσικλέτες φέρονται να πλησίασαν την είσοδο του καταστήματος. Ο ένας πέταξε βαρύ αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία και στη συνέχεια ο συνεργός φέρεται να έριξε μια φωτοβολίδα στο εσωτερικό του μαγαζιού.

Πυρκαγιά μικρής έκτασης προκλήθηκε από την εμπρηστική επίθεση, η οποία κατεσβέσθη άμεσα.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές

Ωστόσο, η τζαμαρία του καταστήματος καταστράφηκε ολοσχερώς, τα θραύσματα έπεσαν στο έδαφος, ενώ και άλλες σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν εντός της επιχείρησης.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, με το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής να έχει αναλάβει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, σύμφωνα με το ERTNews.