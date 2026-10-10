Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει η κατάθεση της 19χρονης κόρης των κατηγορουμένων, η οποία περιέγραψε τη δική της εμπειρία, υποστηρίζοντας πως είχε υποβληθεί και η ίδια δύο φορές σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Εν τω μεταξύ, οι ανακριτικές αρχές ελέγχουν σχολαστικά κάθε νέα πληροφορία που προκύπτει σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει ήδη διαταχθεί η πλήρης δέσμευση της περιουσίας του προφυλακισμένου ζεύγους των ιατρών, ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί επιπλέον αδικήματα, τα οποία σχετίζονται με οικονομικές απάτες.

Η κατάθεση της 19χρονης και η υπερασπιστική στρατηγική

Σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις, ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε το πρωί του Σαββάτου (10/10) στην τηλεόραση του MEGA.

Αναφερόμενος στην εμφάνιση της κόρης ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή (9/10), χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως μια απολύτως αναμενόμενη νομική τακτική, η οποία έχει ως αποκλειστικό στόχο να μετριάσει τον καταλογισμό του δόλου στην 56χρονη γιατρό.

«Είναι απολύτως ανθρώπινο και κατανοητό το γεγονός ότι η κόρη επιστρατεύτηκε για να υπερασπιστεί τους γονείς της. Άλλωστε, ο Ποινικός Κώδικας αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη των στενών συγγενών, παρέχοντάς τους σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και το ακαταδίωκτο, ακόμη κι αν καταθέσουν αναλήθειες», υπογράμμισε ο κ. Λυκούδης, τονίζοντας ωστόσο ότι αναμένει να διαβάσει επίσημα τη δικογραφία για να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας έθεσε σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των όσων ειπώθηκαν: «Εφόσον ισχύουν τα όσα μεταδίδονται, θα πρέπει να εξετάσουμε με ποια στοιχεία τεκμηριώνονται αυτοί οι ισχυρισμοί και ποια σκοπιμότητα κρύβουν. Ο στόχος είναι προφανώς η υποβάθμιση της ευθύνης της μητέρας, όμως μένει να αποδειχθεί αν πρόκειται για αλήθεια ή για ένα κατασκεύασμα της υπεράσπισης».

Παράλληλα, χρησιμοποίησε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αποδομήσει τη λογική της συγκεκριμένης ιατρικής πρακτικής, σημειώνοντας πως αν κάποιος κακοποιεί τα δικά του παιδιά θεωρώντας το «εκπαιδευτικό», αυτό δεν νομιμοποιεί την πράξη, ούτε του δίνει το δικαίωμα να το κάνει σε τρίτους.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη υπήρξε σωρεία παραλείψεων, όπως η πλήρης απουσία λήψης ιατρικού ιστορικού, κάτι που στην περίπτωση της κόρης δεν ίσχυε, καθώς η μητέρα γνώριζε το ιστορικό του παιδιού της.

Σε αναμονή των κρίσιμων τοξικολογικών

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς αναμένονται τα επίσημα πορίσματα από τον τεχνικό σύμβουλο που έχει ορίσει η πλευρά Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο στη Γερμανία, το οποίο αναλύει δείγματα για περισσότερες από 1.600 ουσίες, με σκοπό να παραδώσει στον ανακριτή αδιάσειστα και επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία που θα ρίξουν άπλετο φως στα αίτια της τραγωδίας.