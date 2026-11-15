Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Αλόννησο μετά από ένα απίστευτο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε μια 50χρονη γυναίκα. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, τραυματίστηκε θανάσιμα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της, την παρέσυρε κατά τη διάρκεια εργασιών στην ύπαιθρο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026. Το ζευγάρι είχε μεταβεί σε αγροτική περιοχή του νησιού με σκοπό να κόψει ξύλα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο σύζυγος επιχείρησε να κάνει όπισθεν με το φορτηγό του.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο οδηγός φέρεται να μην αντιλήφθηκε ότι η σύζυγός του βρισκόταν πίσω από το όχημα, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει. Από την πτώση της στο έδαφος, η 50χρονη υπέστη βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι, ο οποίος απέβη μοιραίος.

Πένθος στο νησί για τη μητέρα των δύο παιδιών

Η είδηση του θανάτου της έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της Αλοννήσου. Η 50χρονη, η οποία είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ήταν μόνιμη κάτοικος του νησιού εδώ και πολλά χρόνια, έχοντας δημιουργήσει εκεί την οικογένειά της με τον Αλοννησιώτη σύζυγό της. Ήταν ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία, γεγονός που κάνει την απώλειά της ακόμα πιο οδυνηρή, για όσους τη γνώριζαν.

Οι έρευνες των Αρχών και η νεκροψία

Μετά το δυστύχημα, ο σύζυγος της θανούσας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί η μεταφορά της σορού της 50χρονης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: skiathoslive