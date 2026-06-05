Στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου, προχώρησαν οι αρχές, ως υπαιτίου για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Άλσος Βεΐκου, στο Γαλάτσι. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς το άλσος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας, περιτριγυρισμένο από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από συνθήκες που παρέπεμπαν άμεσα σε ανθρώπινη δραστηριότητα, κινητοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εθελοντικές ομάδες, καθώς και οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η εστία οριοθετήθηκε προτού προλάβει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και να απειλήσει τις παρακείμενες αθλητικές εγκαταστάσεις ή τον δασικό ιστό του άλσους.

Η σύλληψη του μελισσοκόμου

Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιχείρηση κατάσβεσης, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με την Αστυνομία ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς. Οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες οδήγησαν με ταχύτητα στον 45χρονο μελισσοκόμο, ο οποίος βρισκόταν νωρίτερα στο σημείο. Ο μελισσοκόμος συνελήφθη χθες βράδυ, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια χρήσης καπνιστηριού ή άλλου εργαλείου για τη φροντίδα των μελισσιών, παρά τις ρητές απαγορεύσεις και τις αυστηρές προειδοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας για την αποφυγή εργασιών υψηλού κινδύνου στην ύπαιθρο.

Ο 45χρονος συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού και οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η Πυροσβεστική υπενθυμίζει για ακόμα μια φορά την ανάγκη για απόλυτη προσοχή, καθώς ακόμη και η ελάχιστη σπίθα μπορεί να επιφέρει ανυπολόγιστη καταστροφή.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ήδη ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 367.695 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.