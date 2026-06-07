Συγκλονισμένοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, οι κάτοικοι στο Απεσωκάρι Ηρακλείου.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης του θανάτου του προέδρου της κοινότητας ξεκίνησε να ξετυλίγεται, αφού το ιατροδικαστικό πόρισμα έδειξε εγκληματική ενέργεια και όχι πτώση από μηχανάκι όπως είχε ειπωθεί αρχικά.

Ειδικότερα, ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι με κατσούνα και λοστό.

Στο προσκήνιο τώρα έρχονται μαρτυρίες και καταγγελίες που αναδεικνύουν το καθεστώς βίας και τρομοκρατίας που υπήρχε στο χωριό και προερχόταν από ομάδες κτηνοτρόφων που εκμεταλλεύονταν ξένες περιουσίες. Εκτιμάται, λοιπόν, από τις Αρχές ότι η δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη συνδέεται με τις ομάδες αυτές.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Γελάστε τώρα που μπορείτε»

Ο θάνατος του πρώην προέδρου της κοινότητας έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, η οποία «κουβαλώντας» ανείπωτο πόνο, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σύζυγος του Αλέξανδρου Δασκαλάκ, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, η Μέλπω Ντεβερίκου έγραψε «Γελάστε τώρα που μπορείτε. Γιατί όταν πέσει η αυλαία αυτής της τραγωδίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ακούσετε το χειροκρότημα της παράστασης που δώσατε».

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών δείχνουν ότι είχαν στήσει καρτέρι στον άτυχο Αλέξανδρο. Συγκεκριμένα, του την είχαν στήσει από τη διαδρομή που έκανε από το σπίτι του προς το χωράφι, όπου βρισκόταν ο εργάτης στον οποίο πήγαινε καφέ την μοιραία ημέρα του θανάτου του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση του εργάτη που περίμενε τον πρόεδρο στο χωράφι. Όπως ανέφερε, ενώ βρισκόταν στην εργασία του, άκουσε από μακριά τον χαρακτηριστικό ήχο της μοτοσικλέτας να πλησιάζει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άκουσε φωνές και μια έντονη κραυγή που του προκάλεσε εντύπωση. Ο πρόεδρος, ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο σημείο.

Σημειώνεται πως το χωράφι βρισκόταν περίπου 200 μέτρα από το σημείο όπου ακούστηκαν οι ήχοι και ο εργάτης δεν είχε οπτική επαφή με τον δρόμο. Ακούγοντας αργότερα ξανά τον ήχο του δίκυκλου να απομακρύνεται, θεώρησε ότι πιθανότατα είχε γίνει κάποιο λάθος και έτσι συνέχισε την εργασία του. Στη συνέχεια, επιστρέφοντας από το χωράφι, εντόπισε δίπλα στον δρόμο χυμένο καφέ και μια σκισμένη σακούλα με μισοφαγωμένο τοστ.

Το στοιχείο – «κλειδί»

Το τελευταίο και σημαντικό χαρτί που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές φαίνεται να είναι βίντεο. Το βίντεο αυτό υποδεικνύει ότι την ημέρα της δολοφονίας κοντά στο σημείο που δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, βρισκόταν τουλάχιστον ένα άτομο.

Δεχόταν πιέσεις από κτηνοτρόφους

Η έρευνα έχει στραφεί στις σχέσεις που είχε αναπτύξει ο πρόεδρος της Κοινότητας με πρόσωπα της περιοχής. Κάτοικοι του Απεσωκαρίου κάνουν λόγο για ένα κλίμα φόβου που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της ανεξέλεγκτης βόσκησης και των προβλημάτων που δημιουργούσε σε καλλιεργητές και ιδιοκτήτες γης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος, και είχε έρθει επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με συγκεκριμένους κτηνοτρόφους

Την ίδια ώρα, φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί σε δικούς του ανθρώπους, πως δεχόταν πιέσεις και βρισκόταν σε συνεχή σύγκρουση με άτομα που αντιδρούσαν στις παρεμβάσεις του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Την Κυριακή 1η Μαρτίου, η γυναίκα του άτυχου Αλέξανδρου τον βρήκε στον καναπέ του σπιτιού τους, ζαλισμένο και με αίματα στο πρόσωπο. Η κατάσταση της υγείας του φαινόταν πως πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, έτσι πήρε την απόφαση να καλέσει ασθενοφόρο, ώστε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ο 49χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο, όπου και νοσηλεύτηκε με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι για 21 ημέρες.

Στις 22 Μαρτίου, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης άφησε την τελευταία του πνοή και μετά την νεκροψία- νεκροτομή, η οποία έδειξε εγκληματική ενέργεια, ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πηγή: KritiNea