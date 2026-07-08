Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην αιματηρή καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο Άργος.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού από τα υπηρεσιακά τους όπλα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ήδη στις δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες των πυροβολισμών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, έλαβαν από τον τον ανακριτή και τον Εισαγγελέα Ναυπλίου προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση που πεθάνει το θύμα, τότε η κατηγορία θα αλλάξει σε ανθρωποκτονία.

Δείτε φωτογραφίες από τα σημάδια που άφησαν οι σφαίρες και το σημείο του αιματηρού επεισοδίου, που δημοσίευσαν οι Αργολικές Ειδήσεις:

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από τις έρευνες των αστυνομικών:

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία ανέφερε τα εξής:

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε».

Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας: Η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να εφοδιαστεί με σύγχρονα μέσα ασφαλούς ακινητοποίησης

Με μια ηχηρή και γεμάτη ουσία παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, Ανδρέας Μπράγκας, τοποθετείται για την επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ο κ. Μπράγκας, αναδεικνύοντας τις ακραίες συνθήκες κινδύνου που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί του, απευθύνει σαφές μήνυμα προς την Πολιτεία για την άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων της ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε αναλυτικά τη δήλωσή του:

«Η χθεσινή καταδίωξη στο Άργος, η οποία κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου, ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί κατά τη διαχείριση περιστατικών υψηλού κινδύνου.

Ο οδηγός εμβόλισε περιπολικό όχημα, λίγο έλειψε να παρασύρει πεζούς, έφερε όπλο και η καταδίωξη εξελίχθηκε μέσα στον αστικό ιστό για 50 λεπτά τουλάχιστον δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Οι αστυνομικοί της Αργολίδας ενήργησαν υπό συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας, έχοντας ως βασική τους προτεραιότητα την προστασία των πολιτών. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό αποδεικνύει ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις με μέσα και τακτικές που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Ως Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, καλώ την Πολιτεία και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να προχωρήσουν άμεσα στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού εξοπλισμού.

Η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να εφοδιαστεί με σύγχρονα μέσα ασφαλούς ακινητοποίησης οχημάτων, όπως συσκευές ηλεκτρικής ακινητοποίησης (Taser), φορητά μέσα διάτρησης ελαστικών (καρφιά ακινητοποίησης), καθώς και κάθε άλλο σύγχρονο επιχειρησιακό μέσο που μειώνει τον κίνδυνο για τους πολίτες και τους αστυνομικούς κατά τη διαχείριση επικίνδυνων καταδιώξεων.

Η ασφάλεια των πολιτών και των αστυνομικών δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού. Απαιτείται σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής εκπαίδευση και επιχειρησιακά εργαλεία που θα επιτρέπουν την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.

Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα και υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες και στους αστυνομικούς που καθημερινά θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για την προστασία της κοινωνίας».

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο 20χρονος που τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά, μετά από μια επεισοδιακή καταδίωξη 35 λεπτών στους δρόμους του Άργους. Ο νεαρός φέρει δύο τραύματα στο κεφάλι από θραύσματα βολίδων και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Η μεταφορά του στο ΚΑΤ το μεσημέρι (γύρω στις 16:00 της Τετάρτης, 8 Ιουλίου) από το Θριάσιο Νοσοκομείο, συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας, ήταν η τρίτη κατά σειρά διακομιδή, καθώς αμέσως μετά το συμβάν είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους.

Οι κάλυκες και οι οπές στον τοίχο

Στο σημείο που σημειώθηκε το συμβάν έχουν εντοπιστεί συνολικά 13 κάλυκες από πυροβόλα όπλα, ενώ οι έρευνες φέρνουν στο φως στοιχεία που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άνοιξαν πυρ οι αστυνομικοί.

Οι ένστολοι υποστηρίζουν ότι, επειδή είχαν χάσει την οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, έριξαν κυρίως προειδοποιητικές βολές στον αέρα, για να τον αναγκάσουν να σταματήσει και τρεις σε ευθεία.

Όμως, στον τοίχο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου όπου επιχειρούσε να ανέβει ο 20χρονος, εντοπίστηκαν τουλάχιστον έξι οπές από βολίδες. Το στοιχείο αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση το αν οι περισσότεροι πυροβολισμοί ήταν προειδοποιητικοί.

Η επίσημη απάντηση για την κατεύθυνση των βολών αναμένεται να δοθεί από τη βαλλιστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στο αν οι αστυνομικοί σημάδεψαν απευθείας τον νεαρό.

Το χρονικό της 35λεπτης καταδίωξης στο Άργος

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο στο όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος, το οποίο ανήκει στη Ρωσίδα μητέρα του. Η άρνηση του νεαρού να συμμορφωθεί στα σήματα των Αρχών, σε συνδυασμό με την προσπάθειά του να εμβολίσει περιπολικά, κίνησε τις υποψίες των ένστολων ότι πρόκειται για άτομο με παραβατικό παρελθόν.

Η ένταση της καταδίωξης κλιμακώθηκε κατακόρυφα όταν ο νεαρός πέταξε ένα όπλο (το οποίο εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν αεροβόλο). Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που ο 20χρονος εγκλωβίστηκε και προσπάθησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο.