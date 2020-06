Αυτό είναι το σποτ του ελληνικού τoυρισμού που θα ταξιδέψει στον κόσμο

«Εύχομαι και ελπίζω το σποτ αυτό να είναι καλοτάξιδο. Η τουριστική σεζόν να πάει όσο καλύτερα γίνεται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία».

Με αυτά τα λόγια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχήθηκε για το νέο σποτ που προωθεί σε όλο τον κόσμο τον ελληνικό τουρισμό.

Τι κάνει το ελληνικό καλοκαίρι τόσο πολύτιμο; ερωτά το υπουργείο Τουρισμού στο σποτ για να δώσει την απάντηση:

«Δεν είναι ούτε ο ήλιος, ούτε η θάλασσα. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι κάτι παραπάνω… Είναι state of mind. Να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, να επικοινωνείς με τη φύση, να αισθάνεσαι ελεύθερος».

Δείτε το σποτ:



Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg