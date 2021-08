Κόρινθος: Κίνηση «ματ» για μια βιώσιμη πόλη

Η Κόρινθος μετατρέπεται για μία ολόκληρη εβδομάδα, από την 1η έως την 8η Αυγούστου, σε «Βιώσιμη Πόλη» συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό έργο «Living Streets and Citizen Engagement in local energy and climate projects».

Πρόκειται για μία ακόμα ευρωπαϊκή αναγνώριση για το Δήμο Κορινθίων, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τη «Βιώσιμη Πόλη» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European Climate Initiative – EUKI) μέσω του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety – BMU).

Συντονιστής του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο «Energy Cities», το οποίο είναι και επικεφαλής του Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων. Την υλοποίηση του Living Streets έχουν αναλάβει η «Βιώσιμη Πόλη» στην Ελλάδα, το Δίκτυο Terra Hub στην Κροατία και το Δίκτυο OesteSustentável στην Πορτογαλία.

Το συγκεκριμένο project, επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους δήμους να μετατρέψουν προσωρινά ένα δρόμο της πόλης τους, που οι ίδιοι θα επιλέξουν, σε ένα βιώσιμο μέρος που πάντα οραματίζονταν.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλειος Νανόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Μελετών και Ανάπτυξης, Ιωάννης Γκεζερλής έδωσαν το σήμα έναρξης στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021, στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη. Συγκεκριμένα, ο κεντρικός δρόμος της πόλης Εθνικής Αντίστασης έγινε βιώσιμος για τους κατοίκους και τους κάλεσε… σε μία παρτίδα σκάκι!

Τεράστιες σκακιέρες, με βασιλιάδες, βασίλισσες, πύργους, ίππους, αξιωματικούς και πιόνια γέμισαν τον δρόμο και υποδέχτηκαν τους Κορίνθιους να επιτεθούν, να παραιτηθούν ή να κερδίσουν την παρτίδα… και κατ’ επέκταση τα προβλήματα της καθημερινότητας. Να δραπετεύσουν από αυτά, να αρχίσουν να σκέπτονται οικολογικά και να εμπλουτίσουν την ζωή τους με νέες τάσεις και απόψεις, καθιστώντας την πόλη τους πιο ανεκτή και βιώσιμη.

Στόχος, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μελετών και Ανάπτυξης είναι η χρήση των δημόσιων χώρων, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, η επανασύσταση της γειτονίας, η μείωση της ρύπανσης και του θορύβου, η ανασυγκρότηση της φύσης μέσα στην πόλη και ακόμη ζητήματα αισθητικής, πολιτισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης που ακούγονται λιγότερο «καθημερινά» αλλά που είναι διεκδικήσιμα σε καθημερινή βάση.

