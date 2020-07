Oruc Reis: H τουρκική Πρεσβεία στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το σκάφος ξεκίνησε σεισμικές έρευνες

Tην έναρξη σεισμικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

«Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει η ανάρτηση.

Ωστόσο, βάσει του live χάρτη για το πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή το τουρκικό ερευνητικό, προς το παρόν το σκάφος φαίνεται αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Αττάλειας.

Την ίδια ώρα, αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από το ελληνικό Πεντάγωνο και όλοι εικάζουν πως πρόκειται για διπλωματικό παιχνίδι εντυπώσεων από την πλευρά της Τουρκίας.

Δείτε την ανάρτηση της Πρεσβείας:

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR