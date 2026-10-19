Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων στην απόκτηση της δικής του Δημοτικής Συγκοινωνίας με την ονομασία «Athens Move», η οποία θα περιλαμβάνει 17 ηλεκτρικά λεωφορεία και 4 νέες γραμμές που θα συνδέουν γειτονιές της πρωτεύουσας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πραγματοποίησε την πρώτη πιλοτική διαδρομή στον εξωτερικό χώρο του Σεραφείου, στο πλαίσιο ημερίδας του Δήμου και της πρωτοβουλίας «Αθήνα21 Πόλεις και Κλίμα».

Το νέο συγκοινωνιακό δίκτυο, που θα προσφέρει εντελώς δωρεάν μετακινήσεις, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2027, ενώ τους αμέσως επόμενους μήνες προκηρύσσεται ο ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια των οχημάτων.

Οι δηλώσεις Χάρη Δούκα

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δούκας υπογράμμισε τη σημασία του έργου για τις γειτονιές της Αθήνας:

«Δημιουργούμε νέες συνδέσεις σε περιοχές της Αθήνας που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο δίκτυο συγκοινωνιών. Θέλουμε κάθε κάτοικος, ανεξάρτητα από τη γειτονιά στην οποία ζει, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, καθαρές και προσιτές μετακινήσεις. Λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο, καλύτερες συνδέσεις και μια πόλη πιο προσβάσιμη για όλους».

Χρονοδιάγραμμα, χρηματοδότηση και δωρεάν μετακινήσεις

Το νέο δίκτυο βρίσκεται ήδη στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας, ενώ σύμφωνα με διευκρινίσεις από τον Δήμο Αθηναίων:

Έναρξη λειτουργίας: Οι γραμμές προγραμματίζεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα στο 2027 .

Διαγωνισμός και προσλήψεις: Τους αμέσως επόμενους μήνες αναμένεται να προκηρυχθεί ο ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια των 17 ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης των οδηγών.

Χρηματοδότηση: Η προμήθεια των οχημάτων και η εγκατάσταση των στάσεων θα πραγματοποιηθούν με πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου της Ε.Ε.

Δωρεάν εισητήριο: Οι μετακινήσεις των πολιτών με το «Athens Move» θα γίνονται εντελώς δωρεάν .

Βιωσιμότητα: Επειδή τα λειτουργικά έξοδα θα καλύπτονται αρχικά από ιδίους πόρους, ο Δήμος Αθηναίων εκπονεί ήδη οικονομοτεχνικές μελέτες για τη διασφάλιση της μέγιστης μελλοντικής αυτοχρηματοδότησης του δικτύου.

Οι 4 νέες γραμμές, οι στάσεις και η συχνότητα

Ο σχεδιασμός, που βασίζεται σε εγκεκριμένη συγκοινωνιακή μελέτη της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων (με εγκρίσεις από ΟΑΣΑ και Ε.Ε.), προβλέπει συνολικά 40 χιλιόμετρα διαδρομών και 185 στάσεις.

Οι τέσσερις νέες γραμμές του «Athens Move» θα συνδέουν τις εξής περιοχές:

Νέο Κόσμο – Πετράλωνα – Κεραμεικό

Κάτω Πατήσια – Σεπόλια – Κεραμεικό

Προμπονά – Άνω Πατήσια – Κυψέλη

Αττική – Κυψέλη

Οι θέσεις των στάσεων που περιλαμβάνονται στη μελέτη ενδέχεται να τροποποιηθούν ελαφρώς κατά τη διάρκεια των πιλοτικών διαδρομών, προκειμένου να προσαρμοστούν απόλυτα στις πραγματικές ανάγκες των μετακινούμενων.

Όσον αφορά τη συχνότητα των δρομολογίων, ο μέχρι στιγμής σχεδιασμός προβλέπει τη διέλευση των λεωφορείων ανά 20 λεπτά περίπου.