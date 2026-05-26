Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στον Χολαργό το βράδυ της Δευτέρας 25/5, διερευνούν οι αστυνομικές αρχές, μετά τον τραυματισμό μίας 53χρονης γυναίκας από τον 57χρονο σύζυγό της και την αυτοκτονία του τελευταίου λίγη ώρα αργότερα. Το επεισόδιο σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Ξανθίππου και έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν τόσο τις συνθήκες του περιστατικού όσο και το ιστορικό της σχέσης του ζευγαριού.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα «κομμάτια του παζλ» και να καταλάβουν τι ακριβώς προηγήθηκε ανάμεσα στο ζευγάρι πριν από το αιματηρό περιστατικό. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς κανείς από τους γείτονες να μπορεί να αντιληφθεί εγκαίρως τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο πρώτος πυροβολισμός ακούστηκε λίγο μετά τις 11. Αμέσως μετά, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε δεύτερος κρότος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, λίγο μετά τις 11 το βράδυ ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, ενώ προηγήθηκε φωνή γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια.

Περίοικοι ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την 53χρονη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και τουρνικέ προκειμένου να περιοριστεί η αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η άμεση επέμβαση των διασωστών αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της υγείας της.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου διέμενε το ζευγάρι. Εκεί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό, ενώ δίπλα του βρέθηκε όπλο, με όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία να συγκλίνουν στο ότι μετά τον τραυματισμό της συζύγου του, έδωσε τέλος στη ζωή του με πυροβολισμό στο κεφάλι.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται πλέον στο οικογενειακό και προσωπικό περιβάλλον του ζευγαριού, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν εντάσεις και απειλές το τελευταίο διάστημα. Αν και γείτονες περιγράφουν το ζευγάρι ως χαμηλών τόνων και δηλώνουν πως δεν είχαν ακούσει συχνούς καβγάδες, οι αστυνομικοί εξετάζουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για προβλήματα στη σχέση τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τόσο ο 57χρονος όσο και η 53χρονη ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα. Οι αρχές εξετάζουν αν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν δηλωμένο και φυλασσόταν νόμιμα στο σπίτι, ενώ παράλληλα διερευνούν το ψυχολογικό προφίλ του δράστη και τις συνθήκες που ενδεχομένως οδήγησαν στην έκρηξη βίας.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που εργαζόταν στην Πολεμική Αεροπορία και δεν είχε δώσει αφορμές στη γειτονιά. Ωστόσο, αρκετοί εμφανίζονται συγκλονισμένοι από το γεγονός ότι πίσω από μια φαινομενικά ήρεμη καθημερινότητα μπορεί να κρύβονταν σοβαρά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από περιοίκους και συγγενικά πρόσωπα, ενώ κρίσιμη θεωρείται και η κατάθεση της 53χρονης όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν το όπλο που βρέθηκε στο διαμέρισμα, καθώς και όλα τα ευρήματα από τον χώρο του περιστατικού.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας που έχουν απασχολήσει τις αρχές τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το ζήτημα της έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των θυμάτων. Οι αστυνομικοί αναζητούν τώρα στοιχεία που θα δείξουν αν υπήρξαν προηγούμενες καταγγελίες ή αν το περιβάλλον του ζευγαριού γνώριζε για τις εντάσεις που φαίνεται να υπήρχαν.

Οι καταθέσεις των γειτόνων, τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και η μαρτυρία της 53χρονης γυναίκας, όταν οι γιατροί το επιτρέψουν, θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για να αποσαφηνιστεί πλήρως το χρονικό της τραγωδίας που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Χολαργού.