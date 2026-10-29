Τον δρόμο της φυλακής πήρε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ή αλλιώς «Mr Χωριάτικο», μετά την απολογία του για το τεράστιο δίκτυο οικονομικής απάτης και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Προφυλακίζονται, επίσης, άλλα πέντε άτομα. Σημειώνεται ότι ο γιος του 57χρονου επιχειρηματία μετά την απολογία του έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ.

Συνολικά οι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση είναι 59. Οι 30 κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου ενώπιον τριών Ανακριτών ενώ οι υπόλοιποι 29 αναμένεται να περάσουν αύριο το «κατώφλι» της Ευελπίδων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τους 30 κατηγορούμενους έχουν απολογηθεί οι 11. Από αυτούς οι πέντε προφυλακίστηκαν (οι δύο είναι από την Ρόδο) ενώ άλλοι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε κάποιους έχει επιβληθεί χρηματική εγγύηση.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, πέρασε το «κατώφλι» του ανακριτικού γραφείου στις 17:15, ενώ νωρίτερα παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, με το οποίο αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Αρνήθηκε την εμπλοκή του ο Mr «Χωριάτικο» και ζήτησε «βραχιολάκι»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Mr «Χωριάτικο» υποστήριξε πως η εμπλοκή του με την υπόθεση αφορά μόνο διαφορές φορολογικής φύσης και πως προτίθεται να πληρώσει τα ποσά που θα καταλογιστούν. Παράλληλα, αρνήθηκε το υπόλοιπο κατηγορητήριο που αναφέρεται σε συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.α., ενώ παραδέχθηκε πως παραβίασε τον περιοριστικό όρο που είχε για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

«Η υπόθεση είναι φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Θα πληρώσω μέχρι τελευταίο ευρώ τους φόρους και τις εισφορές που μου αναλογούν. Το Δημόσιο δε θα υποστεί καμιά ζημιά», είναι σύμφωνα με πληροφορίες ο βασικός υπερασπιστικός ισχυρισμός του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Παράλληλα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αρνείται ότι οι εταιρείες του ήταν ευκαιριακές επιχειρήσεις, επικαλούμενος την επαγγελματική του δραστηριότητα από το 1996.

Σύμφωνα με όσα έχει πει, ο ίδιος επιθυμούσε να αναπτύξει τις εταιρείες. Ακόμη στο απολογητικό του υπόμνημα ζητά σε περίπτωση που δεν αφεθεί ελεύθερος, να του τεθεί κα΄οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς όπως ισχυρίζεται ο ίδιος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ επικαλέστηκε και το ανήλικο παιδί του.

Δηλώσεις δικηγόρων των κατηγορούμενων που ήδη απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι:

Αναλυτικά οι κατηγορίες

Οι 59 συλληφθέντες ρίσκονται αντιμέτωποι με τις εξής κατηγορίες:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού Δημοσίου και κατά νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ Συνέργεια στη φοροδιαφυγή Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ Μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση Ληστεία από κοινού Απάτη από κοινού Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση.

