Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο της ακριτικής Γαύδου δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους για τη νέα σχολική χρονιά.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πλήρη έλλειψη παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας στο νησί, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Η εκπαιδευτικός που υπηρετούσε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά στη Γαύδο έχει ήδη τοποθετηθεί και μετακινηθεί σε σχολική μονάδα της ενδοχώρας της Κρήτης, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες.

Δήμαρχος Γαύδου: «Δεν πρόκειται για οριστικό κλείσιμο»

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, θέλησε να διευκρινίσει το πλαίσιο της απόφασης, τονίζοντας ότι η αναστολή είναι αμιγώς διαδικαστική λόγω της απουσίας μαθητών και δεν σημαίνει την οριστική κατάργηση των σχολικών υποδομών του νησιού.

Η κ. Στεφανάκη επεσήμανε ότι στο νησί διαμένουν μόνιμα δύο παιδάκια, τα οποία όμως βρίσκονται ακόμη σε πολύ μικρή ηλικία και δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, η δήμαρχος υπογράμμισε την ετοιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας:

«Εάν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά εγκατασταθεί στη Γαύδο οικογένεια με παιδί ηλικίας νηπιαγωγείου ή δημοτικού, θα κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει», δήλωσε η Λίλιαν Στεφανάκη.

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα στο ακριτικό νησί

Στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, τη Γαύδο, υφίστανται πλήρως εξοπλισμένες υποδομές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου, ενώ μόλις το 2024 είχε επιτευχθεί και η λειτουργία γυμνασιακής τάξης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μεγαλύτερων μαθητών.

Η φετινή αναστολή φέρνει ξανά στην επιφάνεια το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου η διατήρηση των οικογενειών και των νέων ανθρώπων αποτελεί στοίχημα επιβίωσης για τις τοπικές κοινωνίες.