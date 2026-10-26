Η Coffee Island εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η επιχειρηματική της λειτουργία συνεχίζεται κανονικά, παρά τις δικαστικές εξελίξεις του σκανδάλου με τους στημένους αγώνες μπάσκετ και τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης, Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος της εταιρείας.

Επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι η υπόθεση «αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού, οι οποίες δεν συνδέονται με την εταιρεία ή την επιχειρηματική της δραστηριότητα». «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της και την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Coffee Island, έπειτα από τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά δραστηριότητες στον χώρο του αθλητισμού, οι οποίες δεν συνδέονται με την εταιρεία ή την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Η Coffee Island αποτελεί έναν αυτοτελή, οργανωμένο επιχειρηματικό οργανισμό, με διακριτή διοικητική δομή και ισχυρό διεθνές δίκτυο συνεργατών και δικαιοδόχων.

Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της και την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σταθερή προσήλωση στους εργαζομένους της, στους συνεργάτες της και στο καταναλωτικό της κοινό».