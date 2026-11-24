Με ένα κατηγορητήριο – καταπέλτη απολογήθηκε χθες Δευτέρα (23/11), και στη συνέχεια προφυλακίστηκε, ο 48χρονος που φέρεται ως συνεργός στην ανθρωποκτονία του οργανωμένου οπαδού του Παναθηναϊκού Νίκου Γκαβανόζη στη Γλυφάδα στις 11 Οκτωβρίου. Είναι ο άνθρωπος που σύμφωνα με τις Αρχές φυγάδευσε τον δολοφόνο και τον συνεργό του.

Στην απολογία του, που εξασφάλισε το zougla.gr, προσπάθησε να πείσει ότι δεν είχε ιδέα για τη δολοφονία και ότι έκανε ουσιαστικά… χάρη:

«Δεν είχα ιδέα, καμία γνώση για όλα αυτά. Δεν θα συμμετείχα ποτέ σε κάτι τέτοιο. Δεν εμπλέκομαι με κανέναν τρόπο με ανθρώπους περίεργους. Στην προκειμένη περίπτωση, ο άνθρωπος αυτός (σ.σ. βασικός κατηγορούμενος) με είχε εξυπηρετήσει ως εξής: Είχε κάνει κάποια τηλέφωνα προκειμένου να πάρω πίσω κάποια χρήματα για λογαριασμό κάποιου πελάτη μου εφοπλιστή. Μετά εξαφανίστηκε. Μου είχε πει ότι θα μου στοίχιζε όλο αυτό 2.500 χιλιάδες ευρώ. Δεν μου πήρε όμως χρήματα και του χρεωστούσα χάρη. Η χάρη που μου ζήτησε ήταν να λύσω ένα μηχανάκι. Δεν γνώριζα ότι θα χρειαζόταν να πάρω κάποιον να τον πάω κάπου, μόνο για το μηχανάκι είχαμε πει.»

«Με κάλεσε το βράδυ της δολοφονίας»

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, ο βασικός κατηγορούμενος τον κάλεσε το βράδυ της δολοφονίας να αφήσει το μηχανάκι σε συγκεκριμένο σημείο, όπως είχαν συνεννοηθεί:

«Εκείνος όμως επέμενε να πάω εκεί. Μόλις έφτασα, μου είπαν να τους πάω στον Καρέα και τους πήγα. Όταν μου είπε ότι θέλει να λύσω το μηχανάκι, πίστεψα ότι του ανταπέδιδα την υποχρέωση που του είχα.

Κατάλαβα ότι ήθελε να το ξεφορτωθεί, γιατί ήταν κλεμμένο. Αυτό πίστεψα, δεν πήγε το μυαλό του σε ανθρωποκτονία. Η σχέση μου μαζί του ήταν καθαρά επαγγελματική. Μου ζήταγε να αγοράσει πράγματα και εξοπλισμό σε τιμή ευκαιρίας. Δεν μου είχε ξαναζητήσει κάτι παράνομο. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που τους πας κόντρα. Φοβόμουν να του πω όχι. Φοβήθηκα μήπως θυμώσει και μου φωνάξει ή με χτυπήσει. Ίσως να μην μου έκανε και τίποτα».

Αναφορικά με τον δολοφόνο, η περιγραφή του φερόμενου ως συνεργού είναι συγκεκριμένη:

«Γνώριζα ότι εισέπραττε χρήματα, φρόντιζε να πληρωθούν οφειλές. Ενδεχομένως με ξυλοδαρμούς. Δεν φανταζόμουν ότι θα εμπλεκόταν σε ανθρωποκτονία».

Το βαρύ ποινικό παρελθόν των δύο «σκληρών» κακοποιών που συνέλαβαν οι Αρχές

Δυο «σκληροί» κακοποιοί με «βαρύ» ποινικό μητρώο είναι οι «πρωταγωνιστές» στη δολοφονία του Νίκου Γκαβανόζη στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν και να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του δεύτερου.

Το καλοκαίρι του 2023, ο 48χρονος κακοποιός, αλβανικής καταγωγής, μαζί με ακόμα δύο συνεργούς του, σταμάτησε ένα αυτοκίνητο έξω από τα ΕΛ.ΤΑ Μεσσήνης και με βαρύ οπλισμό μπήκαν στο εσωτερικό τους. Οι κινήσεις τους είχαν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας γειτονικού καταστήματος, αλλά οι δράστες αδιαφόρησαν, καθώς το μόνο που τους ένοιαζε, ήταν να αδειάσουν τα ταμεία.

Βίντεο από τη στιγμή της ληστείας στα ΕΛΤΑ Μεσσήνης:

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι ληστές είχαν καταφέρει να αρπάξουν 130 χιλιάδες ευρώ, αφού πρώτα είχαν σπάσει με βαριοπούλα τη γυάλινη πόρτα, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο ανακριτής Καλαμάτας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, ενώ και το ποινικό του παρελθόν έδειχνε ξεκάθαρα με ποιον είχαν να κάνουν οι Αρχές. Συγκεκριμένα, το 2019 με έναν ακόμα συνεργό του είχαν ντυθεί αστυνομικοί και, μέρα μεσημέρι στο Μαρούσι, είχαν βάλει στη μέση του δρόμου έναν κάδο σκουπιδιών.

Στη συνέχεια, ακινητοποίησαν έναν υπάλληλο χρηματιστηριακής εταιρείας και άρπαξαν από την τσάντα που είχε στο κάθισμα του αυτοκινήτου του 20 χιλιάδες δολάρια, που λίγη ώρα πριν είχε κάνει ανάληψη από Τράπεζα.

Έναν χρόνο πριν, τον Μάρτιο του 2018, είχε συμμετοχή σε μια ιδιαίτερα βίαιη ληστεία, σε βάρος εργολάβου στη Λαμία. Όταν συνελήφθη, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, διαπιστώθηκε ότι ο 48χρονος και οι συνεργοί του είχαν βάλει gps, ακόμα και κάμερες στα αυτοκίνητα των θυμάτων για να τα παρακολουθούν.

Σχέσεις και με την Greek Mafia

Όμως ο 48χρονος είχε «στενές επαφές» και με μέλη της αποκαλούμενης Greek Mafia. Το 2011 το όνομά του είχε συμπεριληφθεί σε μια ογκωδέστατη δικογραφία που είχε σχηματίσει το Τμήμα Εκβιαστών με την συμμετοχή 217 «νονών της νύχτας». Τότε, φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο «εισπράκτορα» για λογαριασμό των αρχηγικών μελών» που πλέον δεν είναι στη ζωή, καθώς έπεσαν νεκροί στη διαμάχη μεταξύ μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia. Η εκτίμηση των Αρχών ασφαλείας είναι ότι ο 48χρονος μετά την δολοφονία του Νίκου Γκαβανόζη, διέφυγε στη γειτονική χώρα.

Όσον αφορά στον «μεταφορέα» των εκτελεστών, κατηγορήθηκε ότι μαζί με την αδελφή του και την σύζυγό του ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Αλβανία και την Τουρκία προς την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο 48χρονος, σύμφωνα με την έρευνα των Aρχών, φρόντιζε να βρίσκει χώρους στάθμευσης και φύλαξης των οχημάτων που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της.

Επίσης, σε μια αποθήκη στην Κερατέα, την οποία διαχειριζόταν ο «μεταφορέας» και η αδελφή του, «εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα πολεμικού τύπου υλικά και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων σώματα χειροβομβίδων, πυροδοτικοί μηχανισμοί, γεμιστήρας πιστολιού με φυσίγγια, καθώς και ποσότητες φυσιγγίων και καλύκων διαφόρων διαμετρημάτων».

Άγνωστο πρόσωπο για τις Διωκτικές Αρχές παραμένει ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας που άνοιξε πυρ σε βάρος του αποκαλούμενου «παπαγάλου» αλλά και ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την εξόντωσή του, ο ηθικός αυτουργός.