Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής (15/05), καθώς βρέθηκε σορός στον ποταμό Λουδία, η οποία εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα το περασμένο Σάββατο.

Η σορός βρέθηκε κοντά στο σημείο, όπου οι δύο συλληφθέντες είχαν πετάξει το θύμα. Ωστόσο, επισημαίνεται πως αναμένονται εξετάσεις για την ταυτοποίηση του.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 9 Μαΐου, όταν το θύμα και οι δύο συλληφθέντες (ηλικίας 43 και 44 ετών), μετέβησαν σε σπίτι ενός Ρομά στην περιοχή των Κυμίνων. Ακολούθησε καβγάς μεταξύ του θύματος και ενός εκ των δραστών. Η κατάσταση, όμως, εκτραχύνθηκε με τον 44χρονο να αρπάζει το όπλο του φίλου του και να πυροβολεί τον 54χρονο στο κεφάλι, σκοτώνοντας τον ακαριαία.

Εικόνες από τους δράστες της δολοφονίας:

Σύμφωνα με τις ομολογίες των δύο συλληφθέντων, μετά τον φόνο μετέφεραν τη σορό στον ποταμό Λουδία. Για να διασφαλίσουν ότι το πτώμα δεν θα ανασυρθεί στην επιφάνεια, το έδεσαν με τούβλα ώστε να βυθιστεί στον πυθμένα.

Τον σκότωσαν για κλεμμένα περιστέρια

Οι δύο κατηγορούμενοι, 44 και 43 ετών, σεσημασμένοι για υποθέσεις ναρκωτικών, προανακριτικά ισχυρίστηκαν πως αιτία της αιματηρής συμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο.

Ο 43χρονος, οποίος χθες Πέμπτη (14/05) κρίθηκε προφυλακιστέος, απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης είπε: «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία».

Η αποκάλυψη του εγκλήματος ξεκίνησε όταν ένας πολίτης εντόπισε τυχαία περιπολικό και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό. Ανέφερε πως τα παιδιά του έγιναν μάρτυρες μιας μακάβριας σκηνής, βλέποντας δύο άνδρες να φορτώνουν ένα πτώμα σε αυτοκίνητο. Ο ίδιος μάρτυρας υπέδειξε στις Αρχές το ακριβές σημείο και έδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Δέλτα κινήθηκαν άμεσα και εντόπισαν τους δύο άνδρες. Κατά την ανάκριση, οι δράστες ομολόγησαν την πράξη τους, αποκαλύπτοντας πως ξεφορτώθηκαν τη σορό του θύματος, ρίχνοντάς την στο ποτάμι.