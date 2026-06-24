Τίτλοι τέλους πέφτουν στις 30 Ιουνίου στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων, καθώς εκπνέει η σχετική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη αποστείλει σχετική ενημέρωση στον ιδιωτικό τομέα της Υγείας, ο οποίος είχε επιστρατευτεί για να απορροφήσει ένα μέρος των περιστατικών, λόγω των έντονων δυσκολιών που αντιμετώπιζαν τα δημόσια νοσοκομεία.

Οι αυστηρές προθεσμίες για ασθενείς και κλινικές

Για να καλυφθεί το κόστος των επεμβάσεων από το ευρωπαϊκό κονδύλι, τίθεται ένας αυστηρός χρονικός περιορισμός: οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν λάβει το εξιτήριό τους το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Παράλληλα, ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για τις ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους. Η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και των αιτήσεων αποζημίωσης προς τον ΕΟΠΥΥ λήγει στις 20 Ιουλίου.

Από τις μεγάλες προσδοκίες στην πραγματικότητα των αριθμών

Κάνοντας έναν απολογισμό, το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα φαίνεται πως απείχε κατά πολύ από τους αρχικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Ενώ το πρόγραμμα ξεκίνησε με υποσχέσεις για 50.000 δωρεάν επεμβάσεις στο ΕΣΥ, ο στόχος σταδιακά υποχώρησε στις 35.000, στη συνέχεια στις 33.000, για να καταλήξει πρόσφατα στο «ταβάνι» των 19.000 από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τελικός αριθμός των χειρουργείων που πραγματοποιήθηκαν συνολικά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μόλις που ξεπερνά τις 20.000.

Οι αιτίες της χαμηλής απορρόφησης

Η υποτονική πορεία του προγράμματος δεν ήταν τυχαία. Πολύ γρήγορα, τα δημόσια νοσοκομεία σήκωσαν «λευκή σημαία» τις απογευματινές ώρες, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με βασικότερο αγκάθι την απουσία αναισθησιολόγων.

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι ασθενείς εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο να μεταφερθούν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια (στα οποία είχαν διατεθεί 11.000 επεμβάσεις), καθώς προτιμούσαν σταθερά να χειρουργηθούν στο ΕΣΥ από τον γιατρό της εμπιστοσύνης τους.

Στάση αναμονής και οικονομικές δυσλειτουργίες

Το πρόγραμμα σημαδεύτηκε επίσης από σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές, τόσο προς το προσωπικό του ΕΣΥ όσο και προς τις ιδιωτικές κλινικές. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι τον Μάρτιο, ο ιδιωτικός τομέας παρέμενε απλήρωτος για διάστημα μεγαλύτερο των 7 μηνών, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση και τις διαδοχικές παρεμβάσεις του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος προκειμένου να εκταμιευθούν οι πρώτες πιστώσεις.