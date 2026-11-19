Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου, στον Πειραιά, όταν ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό (Ι.Χ.Φ.) χτύπησε μια πεζή. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε επί της Ακτής Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου του Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι μια 79χρονη γυναίκα. Η ηλικιωμένη απομακρύνθηκε από το σημείο του ατυχήματος έχοντας τις αισθήσεις της, ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είναι σοβαρά τραυματισμένη.

Εξαιτίας του συμβάντος έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Οι οδηγοί που κινούνται στην Ακτή Ποσειδώνος καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς καταγράφονται καθυστερήσεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.