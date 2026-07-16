Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) στην περιοχή των Μεστών στη Χίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση, ενώ στη περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ήδη στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Π.Υ. και εθελοντικών ομάδων, ενώ έπειτα από επικοινωνία του Νότη Μηταράκη με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, αποστέλλονται στα Μεστά εναέρια μέσα.