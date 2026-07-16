Βαθιά θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, με τη Finos Film, την εταιρεία που σημάδεψε τη σπουδαία κινηματογραφική της πορεία, να της αφιερώνει ένα συγκινητικό «αντίο» μέσα από τα social media.

Η ιστορική εταιρεία δημοσίευσε ένα βίντεο-αφιέρωμα με χαρακτηριστικές στιγμές από τις γνωστές ταινίες της σπουδαίας ηθοποιού, συνοδεύοντάς το με ένα συγκινητικό μήνυμα για τη ζωή και την καλλιτεχνική της διαδρομή.

Στην ανάρτησή της, η Finos Film χαρακτήρισε τη Μάρω Κοντού «τον ορισμό της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης», τονίζοντας πως από την πρώτη της εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο, το 1954, κέρδισε το κοινό με τη γοητεία, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους εμβληματικούς ρόλους που ερμήνευσε επί επτά δεκαετίες, αλλά και στην ξεχωριστή προσωπικότητά της, που την καθιέρωσε ως μία από τις αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.

«Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα την ξανασυναντάμε στη μεγάλη οθόνη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Με αυτόν τον τρόπο, η Finos Film αποχαιρέτησε μία από τις σπουδαιότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία άφησε πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

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