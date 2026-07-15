Στην πολυσυζητημένη δήλωσή του πως «το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές» αναφέρθηκε εκ νέου ο Απόστολος Γκλέτσος, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό σκοπό πίσω από αυτή. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν μια συνειδητή κίνηση με στόχο να προσφέρει στήριξη σε ανήλικα παιδιά που αντιμετώπιζαν δύσκολες καταστάσεις μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «AnesTea The Podcast» με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο YouTube. Εκεί, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη δήλωση αυτή που, όταν πρωτοακούστηκε, είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και σωρεία σχολίων.

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