Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ κατέγραψε κατά το έτος 2025 αύξηση στον όγκο των πωλήσεών της, ενίσχυση της κερδοφορίας της και σημαντική ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία αύξησε τον όγκο των πωλήσεών της κατά 2,1% σε σύγκριση με το 2024, με τις εξαγωγές να πρωταγωνιστούν σημειώνοντας άνοδο κατά 8,5%.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 97,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μια οριακή μείωση της τάξης του 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη συνειδητή στρατηγική επιλογή της διοίκησης να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης κόστους απευθείας στις τελικές τιμές των προϊόντων, στηρίζοντας έμπρακτα τους καταναλωτές.

Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 3,79 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 2,9 εκατ. ευρώ το 2024, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Παρά τη θετική αυτή τροχιά, η διοίκηση επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόδοση υπολείπεται των προσδοκιών και των διεθνών προτύπων του κλάδου, εξαιτίας των ευρύτερων διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα.

Στον επενδυτικό τομέα, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση του πλάνου της για την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Μέσα στο 2025, οι συνολικές επενδύσεις σε νέο, σύγχρονο εξοπλισμό άγγιξαν τα 8,2 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της και τη σταθερή ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η διοίκηση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ τόνισε ότι το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά όπου δοκιμάστηκε επιτυχώς η δυναμική της εταιρείας.

Παρά τις προκλήσεις και τις πιέσεις που αναμένεται να συνεχιστούν και το 2026, λόγω της μεγάλης αύξησης στην τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος, η επιχείρηση παραμένει προσηλωμένη στο επενδυτικό της πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των τριών εργοστασίων της.

Σταθερός στόχος για το επόμενο διάστημα παραμένει η περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό και η διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην εγχώρια αγορά τυροκομικών προϊόντων ως η πρώτη μάρκα σε μερίδιο αγοράς.