Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Ιουλίου κοντά στη Νέα Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Βίντεο στο οποίο φαίνεται η φωτιά:

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα, ενώ παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.