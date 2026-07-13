Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το βράδυ, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στην Αττική Οδό και θα κλείσουν οι έξοδοι προς την Αθηνών – Λαμίας (Α.Θ.Ε) στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης (Α6) μόνο για το ρεύμα προς Λαμία.

Ο λόγος που θα γίνει αυτό είναι η έναρξη εργασιών τροποποίησης του κόμβου. Σημειώνεται πως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μόνο κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 ως τις 06:00, τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Όσα οχήματα έρχονται από Μαρκόπουλο ή Ελευσίνα με προορισμό την Αθηνών – Λαμίας, με κατεύθυνση τη Λαμίας θα εξέρχονται στην κατεύθυνση προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή.

Ειδικότερα για τα παρακάτω οχήματα ισχύει:

α) τα οχήματα έως 3,5t στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας (γέφυρα Βριούλων) και

β) τα οχήματα άνω των 3,5t στο ύψος Περιστερίου (Δυρραχίου).

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.