Βίντεο – φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Δηλώσεις έξω από την Ευελπίδων έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκης τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, όπου βρέθηκε προκειμένου να καταθέσει στον ανακριτή για το μεγάλο σκάνδαλο των χειραγωγημένων αγώνων.

Ο θρύλος του αθλήματος ζήτησε να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας, προκειμένου να συνεισφέρει στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στη δικογραφία λόγω ενός περιστατικού του 2018. Όταν βρισκόταν στον πάγκο του Άρη, είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή σε αναμέτρηση με τον Φάρο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα Βαγγέλη Τσάπα, ο ίδιος είχε χρηματίσει τον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη για να εξασφαλίσει τη νίκη της ομάδας του επί του Άρη. Ο διαιτητής, και μετέπειτα μέλος της ΚΕΔ, φέρεται να απέβαλε τον Γιαννάκη ως «δώρο», γεγονός που συνέβαλε στην απόλυσή του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης μετά την ήττα.

Η δήλωση του Παναγιώτη Γιαννάκη

Αρχικά, ο θρύλος του μπάσκετ ανέφερε πως «είναι στεναχώρια για όλους μας που υπηρετούμε το μπάσκετ όλη αυτή η υπόθεση», ενώ τόνισε πως εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου για την επόμενη μέρα της ΕΟΚ, δήλωσε πως δε θα συμμετέχει σε αυτές, αλλά μπορεί μόνο να δίνει τη γνώμη του στα σημαντικά ζητήματα.

Σχετικά με την υπόθεση του 2018, ανέφερε:

«Αισθάνθηκα αδύναμος με τον τρόπο που αποβλήθηκα.»

Τέλος, πρόσθεσε: «Να έχουμε υπομονή, η υπομονή είναι αρετή. Θα έρθει η κατάλληλη λύση. Εγώ θέλω προπάντων το καλό για του έλληνες παίκτες.»

Η προσέλευσή του νωρίτερα στην Ευελπίδων

Υπενθυμίζεται πως οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Μετά από κοινή γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά, ενώ κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» και απαγόρευσης ενασχόλησης με το μπάσκετ στη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη.