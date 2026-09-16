Mε ένα σύντομο αλλά συγκινητικό μήνυμα του ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Μπάμπης Λυκούδης, εξέφρασε την ανακούφισή του για την έκβαση της υπόθεσης με την προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατό του.

Ο νομικός έγραψε μόλις 4 λέξεις που απευθύνονται στον αδικοχαμένο καλλιτέχνη. Μοιάζουν δε, με ανάλογη σύντομη προσφώνηση που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης προ καιρού από την πίστα καθώς τραγουδούσε όταν είδε στον χώρο τον δικηγόρο του και είπε «Μπάμπη μου, σε αγαπώ».

Ο δικηγόρος του, μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας διαδικασίας των απολογιών και την προφυλάκιση των δύο γιατρών, έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή».

Το χρονικό της προφυλάκισης

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί (Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος) πέρασαν χθες την πόρτα του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τα όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο ιατρείο και οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη . Παρά τους ισχυρισμούς που προέβαλαν κατά τη διάρκεια των πολύωρων απολογιών τους, τα στοιχεία και οι μαρτυρίες οδήγησαν τις δικαστικές αρχές στην ομόφωνη απόφαση της προσωρινής τους κράτησης.