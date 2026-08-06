Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/8) γύρω στις 15:10 στις Αρχές της Ευβοίας, μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην Υψηλή Γέφυρα. Γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών, η οποία βρισκόταν στο σημείο απειλώντας να βουτήξει στο κενό, έπεσε τελικά από τη γέφυρα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην περιοχή έσπευσαν εσπευσμένα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ανέσυραν με ασφάλεια τη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι άτομο με σύνδρομο Down, ανασύρθηκε διατηρώντας τις αισθήσεις της.

Παραλήφθηκε άμεσα από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να της παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα.

Κατέληξε στη θάλασσα και έτσι σώθηκε

Η γυναίκα, για καλή της τύχη, κατέληξε στα νερά του Ευβοϊκού και όχι στο έδαφος. Αυτό το γεγονός ήταν που απέτρεψε τα χειρότερα και της έσωσε τη ζωή.

Μόλις έγινε αντιληπτή η πτώση, οι πολίτες ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Μέσα σε λίγα λεπτά, έφτασαν στο σημείο οχήματα της Πυροσβεστικής και περιπολικά της Αστυνομίας, ξεκινώντας χωρίς καμία καθυστέρηση την επιχείρηση για να τη βγάλουν με ασφάλεια. Στη γέφυρα περίμεναν ήδη διασώστες του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο.

Η προσπάθεια των αρχών ολοκληρώθηκε γρήγορα. Η γυναίκα ανασύρθηκε από το νερό και παραδόθηκε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας έγινε άμεσα, καθώς χρειαζόταν ιατρική παρακολούθηση. Εκεί οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως τις απαραίτητες εξετάσεις για να δουν αν έχει τραυματιστεί από την πρόσκρουση στη θάλασσα και να της δώσουν την κατάλληλη φροντίδα.

Τώρα, η τοπική Αστυνομία προσπαθεί να καταλάβει πώς ακριβώς συνέβη η πτώση. Εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, από το αν επρόκειτο για ατύχημα ή ζάλη, μέχρι άλλους λόγους.

Η πιο ξεκάθαρη απάντηση αναμένεται να δοθεί από την ίδια την 35χρονη, όταν οι γιατροί της επιτρέψουν να μιλήσει στους αστυνομικούς.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ανθρώπους που περνούσαν από τη γέφυρα εκείνη την ώρα, σε περίπτωση που είδαν πώς ξεκίνησε το περιστατικό.

Πηγές: eviaonline.gr – eviathema.gr