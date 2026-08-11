Θλίψη έχει προκαλέσει στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αττικής, η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του 34χρονου αστυνομικού, Ανδρέα Σκαλαίου. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος υπηρετούσε στην ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αθηνών, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας, 10 Αυγούστου, μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα, δημιουργώντας πλήθος ερωτημάτων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 38χρονη σύντροφός του, επίσης αστυνομικός με την οποία συζούσαν στον Νέο Κόσμο, δήλωσε την εξαφάνισή του στο Α.Τ. Ακροπόλεως, καθώς ο 34χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία του. Το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε ενεργό, οδήγησε τους συναδέλφους του στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αινιγματική, με τους Αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης εξιχνίασης και εγκλημάτων Αθηνών να εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 34χρονος βρέθηκε στη θέση του οδηγού του κλειδωμένου (από μέσα) υπηρεσιακού οχήματος. Στα πόδια του εντοπίστηκε ένα μπουκάλι αλκοόλ, από το οποίο έλειπε το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου.

Η πρώτη μακροσκοπική εξέταση από τον ιατροδικαστή που έσπευσε στο σημείο, τοποθετεί τον θάνατο περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σορού (το μεσημέρι της Δευτέρας). Ως πιθανότερη αιτία θανάτου προκρίνεται το βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής.

Ωστόσο, «φως» στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή, αλλά και οι κρίσιμες τοξικολογικές εξετάσεις. Μέσα από αυτές θα διαπιστωθεί εάν στον οργανισμό του υπήρχαν υψηλές συγκεντρώσεις αλκοόλ, φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες, αν και μέσα στο αυτοκίνητο δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποδηλώνουν άμεσα χρήση ναρκωτικών. Παράλληλα, οι Αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό» τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματά του, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες του επαφές.

Επιπλέον, αργά το μεσημέρι έγινε και κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι όπου ο αστυνομικός διέμενε με την σύντροφό του. Από την ανάλυση των καμερών, οι Αρχές θέλουν να δουν εάν ο 34χρονος ήταν μαζί με κάποιο άλλο άτομο.

Βαρύ πένθος στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο

Ο Ανδρέας Σκαλαίος δεν ήταν γνωστός μόνο στο αστυνομικό σώμα. Υπήρξε ένας εξαιρετικά αγαπητός αθλητής και ικανότατος τερματοφύλακας, με σημαντική παρουσία στα τοπικά και εθνικά πρωταθλήματα της Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπερασπίστηκε για 4 χρόνια την εστία του Κεραυνού Κερατέας, διατελώντας αρχηγός και πανηγυρίζοντας δύο συνεχόμενες ανόδους (έως και τη Γ’ Εθνική). Αγωνίστηκε για 2 χρόνια στον Ο.Φ. Χολαργού. Φόρεσε επίσης τη φανέλα του Αγίου Δημητρίου.

Η διοίκηση του Ο.Φ. Χολαργού αποχαιρέτησε τον πρώην αθλητή της με μία ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας το ήθος και τον επαγγελματισμό του:

«Ολόκληρη η οικογένεια του Όμιλος Φιλάθλων Χολαργού 1947 / Holargos FC 1947 εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του πρώην τερματοφύλακα της ομάδας μας, Ανδρέα Σκαλαίου.

Ο Ανδρέας τίμησε τη φανέλα του συλλόγου μας, υπερασπίστηκε την εστία του Ο.Φ. Χολαργού με πάθος, ήθος και επαγγελματισμό και άφησε το δικό του ξεχωριστό στίγμα τόσο στην ιστορία της ομάδας μας, όσο και στις καρδιές όσων είχαν την τιμή να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες, η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους του.

Σύσσωμος ο σύλλογος απευθύνει τα πιο ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια για τη μεγάλη τους απώλεια.

Καλό ταξίδι, Ανδρέα. Η οικογένεια του Χολαργού δεν θα σε ξεχάσει ποτέ».