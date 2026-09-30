Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για τον 36χρονο άνδρα που ανέσυρε νεκρό η Πυροσβεστική από πηγάδι στην Κρήτη.

Το συμβάν σημειώθηκε στον Πύργο Μονοφατσίου, όπου ο 36χρονος είχε το χωράφι του και είχε πάει για αγροτικές εργασίες. Τον άτυχο Γιάννη ξεκίνησε να αναζητά από το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου η οικογένειά του, καθώς είχε φύγει από το σπίτι από χθες, Τρίτη και δεν επέστρεψε ποτέ.

Ένας φίλος του ήταν εκείνος που τον εντόπισε μέσα στο πηγάδι στο χωράφι του και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την ΕΜΑΚ. Ωστόσο, ο 36χρονος ανασύρθηκε νεκρός και παραδόθηκε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που περίμενε στο σημείο. Η σορός του μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποχώρησε ένα υποτυπώδες στήριγμα που είχε τοποθετήσει στο πηγάδι, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα, σε βάθος 15 – 20 μέτρων και να βρει τραγικό θάνατο.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μέσα στο πηγάδι παραμένουν υπό διερεύνηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στην πτώση του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας, αφού δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο θάνατός του 36χρονου ήταν ακαριαίος.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία του χωριού, καθώς ο 36χρονος αφήνει πίσω του ένα παιδί, ένα αγόρι.

Πηγή: Nea Kriti