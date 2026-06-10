Επιχείρηση για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που έκανε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών στην Αττική, είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 10/06.

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχουν συλλάβει οκτώ άτομα, επτά άντρες αλβανικής καταγωγής και μια Ελληνίδα, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ.

Από τις κατ’ οίκον έρευνες που έχουν γίνει μέχρι αυτή την ώρα, έχουν εντοπιστεί ποσότητες ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνη, και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες είναι σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όταν ολοκληρωθούν θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές.