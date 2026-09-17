Ένας 14χρονος συνελήφθη, καθώς έβγαλε μαχαίρι απειλώντας συμμαθητές του, σε Γυμνάσιο σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 σήμερα το πρωί, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο, προχώρησαν στη σύλληψη του ανηλίκου. Κατά πληροφορίες, ο 14χρονος είναι αλλοδαπός και διαμένει σε δομή φιλοξενίας μεταναστών της περιοχής.