Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λαμία και ευρύτερα στη Φθιώτιδα ο θάνατος του 47χρονου Σπύρου Σιμόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με μεγαλόσωμο αγριογούρουνο στον παράδρομο των Θερμοπυλών.

Ο Σπύρος Σιμόπουλος ήταν γνωστός φωτογράφος της Λαμίας και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στα Καμένα Βούρλα, ενώ καθημερινά μετέβαινε στη Λαμία για τη δουλειά του, καθώς διατηρούσε φωτογραφείο στο κέντρο της πόλης μαζί με τον αδελφό του, Γιάννη.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν χαμογελαστό, ήρεμο και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, με έντονη παρουσία στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Πρόσφατα, μάλιστα, είχε γίνει και παππούς, καθώς η κόρη του είχε αποκτήσει παιδί.

Η μοιραία διαδρομή

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Λαμίας – Αθηνών, περίπου 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το όχημα που οδηγούσε ο 47χρονος να συγκρουστεί με μεγάλη σφοδρότητα με το ζώο.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε ο οδηγός εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο και κατέληξε αρκετά μέτρα μακριά, έχοντας υποστεί θανάσιμα τραύματα.

Λόγω του σκοταδιού και του σημείου στο οποίο είχε καταλήξει ο 47χρονος, δεν έγινε αμέσως αντιληπτός.

Λίγη ώρα αργότερα, διερχόμενος οδηγός εντόπισε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου, σταμάτησε για να δει τι είχε συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες, ωστόσο για τον 47χρονο ήταν ήδη αργά.

Επέστρεφε στο σπίτι του

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σπύρος Σιμόπουλος είχε ολοκληρώσει τη δουλειά του στο φωτογραφείο και επέστρεφε προς το σπίτι του στα Καμένα Βούρλα, όταν σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για έναν επαγγελματία με μακρά παρουσία στη Λαμία και πολλές γνωριμίες στην περιοχή.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας έχει αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.