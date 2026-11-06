Για την παραβίαση του προσωπικού του email και τις παραγγελίες που εμφανίστηκε να πραγματοποιεί χωρίς να το γνωρίζει, μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο υπουργός Υγείας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό, ενώ στη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε και στις συχνές πολιτικές αντιπαραθέσεις του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνοντας ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι παραγγελίες που έγιναν εν αγνοία του

Στην έναρξη της συζήτησης, οι συνεργάτες της εκπομπής παρουσίασαν την καταγγελία του Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία είχαν σταλεί παραγγελίες για 150 Porsche, 50 Mercedes και 24 καραμπίνες, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά του στοιχεία.

Ο Γιώργος Λιάγκας υποδέχθηκε τον υπουργό με χιουμοριστική διάθεση, λέγοντάς του να κρατήσει και για την εκπομπή μία Porsche, αφού είχε ήδη παραγγείλει τόσα αυτοκίνητα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στις συγκεκριμένες παραγγελίες και εξήγησε πως επέλεξε να κάνει γνωστή την υπόθεση προκειμένου να μην δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις.

«Ο μόνος λόγος που το δημοσιοποίησα είναι για να μη νομίζει κανένας ότι παραγγέλνω στα αλήθεια τέτοια αυτοκίνητα και κοσμήματα και καραμπίνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, δεν επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για σειρά μηνυμάτων που είχαν αποσταλεί σε διαφορετικές επιχειρήσεις και αφορούσαν διάφορα ακριβά προϊόντα.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, οι παραγγελίες είχαν γίνει προς διαφορετικές αντιπροσωπείες, με τη χρήση του ονοματεπωνύμου, των προσωπικών του στοιχείων και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης. Μάλιστα, τα μηνύματα τον εμφάνιζαν να προχωρά στις αγορές ως ιδιώτης.

Η αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στις έντονες συγκρούσεις που έχει κατά καιρούς ο υπουργός Υγείας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε αν θεωρεί πως οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις είναι πραγματικές ή αν ενδεχομένως εξυπηρετούν τη δημιουργία τηλεοπτικού και πολιτικού ενδιαφέροντος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε επικαλούμενος την τηλεοπτική εμφάνιση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον ΑΝΤ1, την επομένη της τελευταίας τους σύγκρουσης στη Βουλή. Όπως υποστήριξε, η ένταση που επικράτησε και στη συγκεκριμένη συνέντευξη έδειξε ότι δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη αφορμή για να προκύψει αντιπαράθεση.

«Την επόμενη μέρα, κύριε Λιάγκα, από την τελευταία μου εμφάνιση στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και περίπου είχε την ίδια σκηνή με τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1. Δεν χρειάζεται η κυρία Κωνσταντοπούλου κανέναν για να τσακωθεί. Όποιον κι αν βρει μπροστά της, τον φέρνει στα όριά του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της», δήλωσε.

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν και ο ίδιος φτάνει πραγματικά στα όριά του στις συζητήσεις μαζί της, ο υπουργός απάντησε χωρίς περιστροφές:

«Ναι, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που μπορεί να την αντέξει». Μάλιστα, συμπλήρωσε πως, κατά την άποψή του, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπορεί να οδηγήσει τον συνομιλητή της «σε ακραία όρια».

Govastiletto.gr – Άδωνις Γεωργιάδης για την υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη: «Οι δύο γιατροί ήταν κανονικοί απατεώνες»