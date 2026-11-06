Νέος συναγερμός για απειλές σε πτήσεις σήμανε το πρωί της Παρασκευής 06/11 στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, της Βενετίας, της Βουδαπέστης και της Βαρσοβίας, μετά από απειλές για βόμβα σε αεροσκάφη, σκηνικό που συγκλονίζει τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές τα τελευταία 24ωρα.

Η αρχή έγινε με την πτήση της Wizz Air που είχε απογειωθεί από την Πράγα με προορισμό τη Ρώμη, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση. Το αεροπλάνο άλλαξε πορεία κατά τη διάρκεια της πτήσης και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο της Βενετίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

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Εξονυχιστικοί έλεγχοι από ειδικές δυνάμεις

Ακολούθησαν απειλές σε πτήσεις που προσγειώθηκαν εκτάκτως σε Κοπεγχάγη, Βαρσοβία και Βουδαπέστη. Αμέσως μετά την κοινοποίηση της απειλής, τέθηκαν σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας στα αεροδρόμια ενώ επιτόπου σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και ειδικά στρατιωτικά κλιμάκια εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Κρίκος στην ευρωπαϊκή «εκστρατεία χάους»

Τα 4 σημερινά περιστατικά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου, συντονισμένου κύματος απειλών που έχει θέσει σε συναγερμό τις αεροπορικές αρχές σε ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο —από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία, μέχρι την Πολωνία, την Τσεχία και την Ελλάδα.

Μέσα σε λίγα 24ωρα έχουν διαταραχθεί δεκάδες πτήσεις μεγάλων ευρωπαϊκών αερομεταφορέων, προκαλώντας αναγκαστικές προσγειώσεις, συνοδείες από μαχητικά αεροσκάφη και εκκενώσεις. Παρότι όλες οι προειδοποιήσεις έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής φάρσες (hoaxes) —με μέρος αυτών να φέρει την υπογραφή ρωσικών εξτρεμιστικών κύκλων— οι διεθνείς υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση ως μία υβριδική εκστρατεία αποσταθεροποίησης και εξάντλησης των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης.

Η οργάνωση-«φάντασμα» πίσω από τις χθεσινές απειλές

Πίσω από σημαντικό μέρος των χθεσινών απειλητικών μηνυμάτων εμφανίζεται η ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους». Στα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν σε αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια —μεταξύ άλλων για πτήσεις προς τη Σόφια και τη Ρώμη— οι αποστολείς υποστήριζαν ότι «ο ουρανός θα γίνει κόκκινος» εντός 60 λεπτών, καταφερόμενοι εναντίον του… «φεμινιστικού καθεστώτος».