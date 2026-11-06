Τα ντέρμπι συνεχίζονται στη Super League. Την Κυριακή, στις 21:00, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ματς της 10ης αγωνιστικής.

Την ίδια μέρα, στις 17:00, η ΑΕΚ υποδέχεται στην Allwyn Arena τον Λεβαδειακό και στις 17:30, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός παίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τις αναμετρήσεις της Super League, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων.

Ηρακλής- Παναθηναϊκός

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

Σ. Ντέσερς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 2.5 γκολ

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Super League την ενέργεια «Bet Lock»*.

Euroleague με «20 & Kάρφωσες»* για τις ελληνικές ομάδες από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 11η αγωνιστική και στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για το παιχνίδι Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας

Σ. Βεζένκοφ 25+ πόντοι

Κ. Μακιντάϊρ 8+ ασίστ

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ