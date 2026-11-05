Σε νέο επίπεδο ψηφιακής πολυπλοκότητας περνούν τα κυκλώματα εξαπάτησης πολιτών, επιστρατεύοντας πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικές κλωνοποίησης φωνής. Θύμα μιας καλοστημένης παγίδας έπεσε στον Βόλο μια 85χρονη γυναίκα, η οποία παρέδωσε στους δράστες οικογενειακά κειμήλια, χρυσές λίρες και σημαντικό χρηματικό ποσό σε μετρητά, πεπεισμένη ότι συνομιλούσε τηλεφωνικά με τη βιολογική της κόρη.

Η απάτη εκτυλίχθηκε με ακρίβεια: η φωνή στο σταθερό τηλέφωνο ήταν τόσο πιστή απομίμηση του παιδιού της που δεν άφηνε περιθώρια υποψίας. Αμέσως μετά, οι δράστες της ζήτησαν τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου ώστε να συνδεθεί ταυτόχρονα με υποτιθέμενο Διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ψευδοτεχνικός την προειδοποίησε για επικείμενο κίνδυνο έκρηξης εξαιτίας σοβαρής διαρροής ρεύματος στο οίκημα. Όπως ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας, «επί μιάμιση ώρα την είχανε εξουθενώσει πνευματικά και σωματικά, ζητώντας της να τους ενημερώνει για διάφορα που ρωτούσαν».

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο και το σοκ της αποκάλυψης

Εκμεταλλευόμενοι τον έντονο φόβο και τη σύγχυση της 85χρονης, οι επιτήδειοι την καθοδήγησαν βήμα προς βήμα:

Της ζήτησαν να συγκεντρώσει άμεσα όλα τα τιμαλφή, τις χρυσές λίρες και τα μετρητά.

Την έπεισαν να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει έξω από το κατώφλι, ακριβώς κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα.

Της υπέδειξαν να ανοίξει ελάχιστα την πόρτα ώστε να τα παραλάβει η κόρη της, αποτρέποντας δήθεν την επικείμενη καταστροφή.

Η σκληρή πραγματικότητα αποκαλύφθηκε μόλις δέκα λεπτά αργότερα, όταν η πραγματική κόρη έφτασε στην οικία. Η ηλικιωμένη κατέρρευσε συνειδητοποιώντας την πλεκτάνη, ενώ συγγενικό της πρόσωπο σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η μητέρα μου είναι μία γυναίκα ενημερωμένη. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή».

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο εβδομάδες

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την τοπική Αστυνομία, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν στην περιοχή.

Μόλις 15 ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί παρόμοια απάτη στον Βόλο. Στο προηγούμενο περιστατικό, οι εγκληματίες είχαν χρησιμοποιήσει ξανά λογισμικό κλωνοποίησης φωνής για να μιμηθούν το παιδί άλλου κατοίκου και με πρόσχημα επείγουσα οικονομική ανάγκη, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ.