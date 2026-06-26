Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ομηρίας στη Λάρισα είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς ένας 50χρονος άνδρας φέρεται να κράτησε για ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της, απειλώντας την με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης, ενώ μετέδιδε ζωντανά την εξέλιξη μέσω Facebook!

Το περιστατικό, που σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr εκτυλίχθηκε μετά από παραβίαση των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί στον άνδρα, εξελίχθηκε σε μια δραματική κατάσταση ομηρίας με την αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομηρίας, ο 50χρονος φέρεται να απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά στο σπίτι, ενώ εξανάγκαζε την πρώην σύζυγό του, να μετακινείται εντός και εκτός του χώρου, υπό καθεστώς έντονου φόβου.

Λάρισα: Live στο Facebook η ομηρία και η κινητοποίηση των αρχών

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το περιστατικό μεταδιδόταν ζωντανά στα social media. Ο δράστης εμφανιζόταν on camera κρατώντας το τσεκούρι και το μπιτόνι με τη βενζίνη.

Πολύωρες διαπραγματεύσεις με την ΕΛ.ΑΣ. – Φίλος του αστυνομικός τον έπεισε να παραδοθεί

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ειδικός διαπραγματευτής, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Ακολούθησαν πολύωρες διαπραγματεύσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να αποκλιμακώσουν την ένταση και να κερδίσουν χρόνο.

Οι αστυνομικοί φέρονται να προσέγγισαν τον 50χρονο με ψυχραιμία, ακόμη και μέσω προσωπικής επικοινωνίας, αποφεύγοντας κάθε κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βίαιη κατάληξη του περιστατικού.

Καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του δράστη έπαιξε ένας αστυνομικός ο οποίος κλήθηκε στο σημείο μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της Αστυνομίας, καθώς ο ίδιος διατηρεί φιλία ετών με τον 50χρονο.

Πρόκειται για τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας Γιάννη Θελούρα ο οποίος μίλησε για το πώς βίωσε το άγριο περιστατικό και πως κατάφερε να πείσει τον 50χρονο να παραδοθεί πριν έχουμε τραγικές συνέπειες:

«Αρχικά μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της Αστυνομίας και έναν ακόμη συνάδελφο μας αστυνομικό, μεταβήκαμε στη βεράντα του διπλανού διαμερίσματος έτσι ώστε να έχουμε οπτική επαφή με τον 50χρονο δράστη και ξεκινήσαμε τη συζήτηση μαζί του προσπαθώντας να τον διατηρούμε ήρεμο», επισημαίνει ο κ. Θελούρας.

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι γρήγορα τον έπεισαν και τους επέτρεψε να εισέλθουν οι τρεις τους εντός του διαμερίσματος όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του.

Συζητούσαν για 20 λεπτά προσπαθώντας να τον πείσουν να παραδοθεί.

«Στην αρχή ήταν σε αμόκ, αλλά όσο περνούσε η ώρα και από την στιγμή που μπήκαμε μέσα στο σπίτι άρχισε να ηρεμεί», ανέφερε ο Λαρισαίος αστυνομικός.

«Κομβικό σημείο για να τον πείσω να παραδοθεί, ήταν τα παιδιά του, του έλεγα συνεχώς ότι πρέπει να σκεφτεί τα παιδιά του και να σταματήσει, εκεί λύγισε και τελείωσαν όλα», τονίζει ο κ. Θελούρας.

«Εξ αρχής συνειδητοποίησα πως ήταν πολύ θολωμένος, άποψή μου είναι πως δεν ήθελε να κάνει κακό, αν το ήθελε θεωρώ θα το έκανε μόλις κλείστηκε στο σπίτι με την πρώην γυναίκα του».

Σε ερώτησή των τοπικών μέσων εάν γενικότερα είχε ξαναπαρουσιάσει ο 50χρονος επιθετική και βίαιη συμπεριφορά, ο κ. Θελούρας απάντησε ότι τουλάχιστον ο ίδιος ως φίλος του δεν είχε διαπιστώσει κάτι τέτοιο στο παρελθόν.

Τα αιτήματα του 50χρονου και η παράδοση

Κατά τη διάρκεια της ομηρίας, ο 50χρονος φέρεται να ζητούσε επικοινωνία με δικαστικούς λειτουργούς, υποστηρίζοντας ότι αδικείται σε ζητήματα που σχετίζονται με την επικοινωνία με τα παιδιά του. Μάλιστα, κατόπιν αιτήματός του, υπήρξε τηλεφωνική επαφή με εισαγγελικό λειτουργό, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση μεταβολή στη στάση του.

Μετά από πολύωρη επιχείρηση, τελικά πείστηκε να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, βάζοντας τέλος στην ομηρία και αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στο Αυτόφωρο και νέες κατηγορίες

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, όπου η υπεράσπιση ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για το θύμα. Ο ίδιος, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι δεν την απειλούσε και ότι θα «έδινε τη ζωή του για εκείνη».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, με τον 50χρονο να παραμένει υπό κράτηση και να αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.