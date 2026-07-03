Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας, κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ).
Παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου, τα σωματεία δήλωσαν ότι κανονικά θα πραγματοποιήσουν την απεργία τους στο λιμάνι, τονίζοντας πως ο αγώνας τους αφορά την ασφάλεια την ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε σε δηλώσεις του πως «η αυξημένη παρουσία ακτοπλοϊκών εταιρειών στη Ραφήνα ενισχύει τον ανταγωνισμό και συγκρατεί τις τιμές, υπογραμμίζοντας όμως πως η ανάπτυξη της ακτοπλοΐας δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας».
Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία
Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, με τη συμμετοχή των σωματείων ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ και «Στέφενσων», καθώς και του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, ενώ στις 08:00 έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στο λιμάνι της Ραφήνας.
Τα δρομολόγια από Ραφήνα θα αναχωρήσουν από το Λαύριο
Η SEAJETS ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της ανακοινωθείσας απεργίας στον λιμένα Ραφήνας, προχωρά σε έκτακτη τροποποίηση των δρομολογίων της για την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.
Με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών και με απόλυτο σεβασμό προς τους επιβάτες μας, τους μόνιμους κατοίκους, τους τουρίστες και τους επισκέπτες των νησιών, τα ακόλουθα δρομολόγια θα εκτελεστούν από και προς τον λιμένα Λαυρίου αντί του λιμένα Ραφήνας:
- Το TERA JET 2 θα αναχωρήσει στις 09:50 από τον λιμένα Λαυρίου για την εκτέλεση του κυκλικού δρομολογίου Λαύριο–Άνδρος–Τήνος–Μύκονος–Πάρος και επιστροφή στο Λαύριο.
- Το CHAMPION JET 3 θα αναχωρήσει στις 11:00 από τον λιμένα Λαυρίου για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο και θα επιστρέψει στο Λαύριο, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράρια του δρομολογίου του.
- Το SUPERRUNNER JET θα καταπλεύσει και θα αναχωρήσει στις 14.20 από το λιμένα Λαυρίου αντί του λιμένα Ραφήνας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωράριά του.
Οι επιβάτες έχουν ήδη ενημερωθεί άμεσα από την εταιρεία για τις σχετικές αλλαγές στα δρομολόγιά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ταξιδιώτες μπορούν πάντα να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 2107107710 και στο reservations.dpt@seajets.gr ή με τα κατά τόπους κεντρικά πρακτορεία της εταιρείας.
Η SEAJETS παραμένει προσηλωμένη στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και στη διασφάλιση της ομαλής σύνδεσης των νησιών.