Η 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας, κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ).

Παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου, τα σωματεία δήλωσαν ότι κανονικά θα πραγματοποιήσουν την απεργία τους στο λιμάνι, τονίζοντας πως ο αγώνας τους αφορά την ασφάλεια την ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε σε δηλώσεις του πως «η αυξημένη παρουσία ακτοπλοϊκών εταιρειών στη Ραφήνα ενισχύει τον ανταγωνισμό και συγκρατεί τις τιμές, υπογραμμίζοντας όμως πως η ανάπτυξη της ακτοπλοΐας δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, με τη συμμετοχή των σωματείων ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ και «Στέφενσων», καθώς και του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, ενώ στις 08:00 έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στο λιμάνι της Ραφήνας.

Τα δρομολόγια από Ραφήνα θα αναχωρήσουν από το Λαύριο