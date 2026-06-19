Ένας άνδρας 90 χρονών περπατούσε προς τη θάλασσα στην Πλαζ της Πάτρας, νωρίς το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου αποφασισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του, μη αντέχοντας άλλο τη μοναξιά και την έλλειψη φροντίδας. Ήταν λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, η Πλαζ της Πάτρας ήταν σχεδόν άδεια από κόσμο και ο 90χρονος έχοντας βάλει βαριά αντικείμενα μέσα σε μια σακούλα, την έδεσε στο πόδι του και βούτηξε ντυμένος στη θάλασσα, αποφασισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του.

Πριν πέσει στο νερό, φέρεται να είχε ψιθυρίσει σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. «Δεν τη θέλω άλλο τη ζωή μου. Ποιος θα με φροντίσει;».

Ο ηλικιωμένος άνδρας, είχε φύγει νωρίτερα από το σπίτι του στην Αρόη, αναφέροντας ότι σκοπεύει να προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα εις βάρος του εαυτού του.

Το χρονικό της παρ’ ολίγον τραγωδίας

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 7:00 το πρωί, σε μια ώρα που οι ναυαγοσώστες δεν είχαν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά τους. Τρεις λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία παρατήρησαν τις ασυνήθιστες κινήσεις του ηλικιωμένου και κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε.

Χωρίς δισταγμό, μπήκαν στη θάλασσα και κατάφεραν να τον ανασύρουν. Ο άνδρας, παρότι είχε δέσει στο πόδι του βαριά αντικείμενα με σκοπό να βυθιστεί, είχε τις αισθήσεις του όταν τον έβγαλαν στην ακτή.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, και ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσηλευτική μονάδα.

Μια πράξη ανθρωπιάς

Οι τρεις άγνωστοι λουόμενοι που έσωσαν τον 90χρονο έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Είδαν έναν συνάνθρωπό μας σε κίνδυνο και αντέδρασαν άμεσα, σώζοντας του τη ζωή.

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο πρέπει απλά να ξεπεραστεί μετά την ανάγνωση της είδησης. Αντανακλά μια αυξανόμενη κρίση που αφορά εκατομμύρια ηλικιωμένους στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η μοναξιά στα γηρατειά, είναι ένας από τους πιο σιωπηλούς αλλά και πιο θανατηφόρους παράγοντες κινδύνου για την ψυχική υγεία. Στην Ελλάδα, η πίεση της οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων άλλαξε δραματικά την παραδοσιακή οικογενειακή δομή. Οι ηλικιωμένοι που κάποτε ήταν ο πυρήνας της οικογένειας βρέθηκαν ξαφνικά στο περιθώριο.

Η ερώτηση «Ποιος θα με φροντίσει;» δεν έχει πάντα απάντηση.

ΠΗΓΗ: www.thebest.gr