Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, έχοντας κάνει στάχτη πάνω από 132.000 στρέμματα. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το μέτωπο στην περιοχή της Ψάθας, οι δυνάμεις κατάσβεσης δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε μια εκτεταμένη περίμετρο.

Τα τρία κύρια μέτωπα

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται σε τρία βασικά σημεία:

Βόρειο – Βορειοανατολικό τμήμα: Απέναντι από την Ψάθα, στην περιοχή Αγία Παρασκευή – Άγιος Νεκτάριος – κορυφή Κιθαιρώνα. Νοτιοδυτικό τμήμα: Μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, όπου εντοπίζεται η πιο ενεργή εστία. Νότιο τμήμα: Από το Κανδήλι με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με χωματουργικά μηχανήματα από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.) και τη Δασική Υπηρεσία.

Δυνάμεις κατάσβεσης & εκκενώσεις

Για τον περιορισμό της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις:

Την προηγούμενη ημέρα εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την προληπτική εκκένωση των περιοχών Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα. Παρότι κάηκαν περιουσίες και καλλιέργειες, δεν υπάρχει ακόμη ακριβής αποτίμηση για τον αριθμό των σπιτιών που υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η συνολική πληγείσα έκταση έχει ξεπεράσει τα 132.000 στρέμματα.

Τραγωδία με δύο νεκρούς, καμένα σπίτια και δασική έκταση

Αεροπορικό δυστύχημα: Την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην Ψάθα, δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου.

Καμένες εκτάσεις: Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS που επεξεργάστηκε το meteo.gr / ΕΑΑ, η συνολική πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 132.900 στρέμματα (περίπου 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία και 102.000 στρέμματα στη Δυτική Αττική / Πόρτο Γερμενό).

Ρίψεις από τα εναέρια μέσα

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από τις 06:15 τα ξημερώματα, βοηθούντος του καιρού αφού έχουν κοπάσει οι άνεμοι, σηκώθηκαν τα πρώτα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα τέσσερα ελικόπτερα τα οποία ξεκίνησαν να επιχειρούν, κάνοντας ρίψεις νερού σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς.

Συγκεκριμένα επιχειρούν στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας και ειδικότερα δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, όπου σημειώθηκε αναζωπύρωση γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, σε ορισμένες διάσπαρτες εστίες σε δασική έκταση με πευκοδάσος, που είναι δυσπρόσιτες για τις επίγειες δυνάμεις.

Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες.

Συλλήψεις για το ξεκίνημα της φωτιάς

Στο πλαίσιο των ερευνών της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Δημάρχου Στυλίδας Ιωάννη Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη μαζί με συνεργάτη του, καθώς κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο, θεωρείται υπεύθυνη για το ξεκίνημα της φωτιάς από σπινθήρες σε καλώδιο μεταφοράς ενέργειας. Πρόκειται για την εταιρεία που είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού φορτίου από το αιολικό πάρκο. Στο στόχαστρο των Αρχών είναι και ο Σάββας Ζαφειράτος, ο οποίος αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. Είναι ο ιδιοκτήτης των εταιρειών «Αιολική Σπιθάρη Α.Ε.» (στην οποία ανήκουν οι ανεμογεννήτριες στο Καλαμάκι) και «Σάββας Ζαφειράτος & ΣΙΑ». Ο ίδιος κατηγορείται για τις εγκληματικές αστοχίες στο αιολικό πάρκο. Παράλληλα, συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραψε τη μελέτη/επίβλεψη και ο εργολάβος του δικτύου.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Το βίντεο που δείχνει πως ξεκίνησε η φωτιά:

Τι συνέβη στη διάρκεια της νύχτας

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, για μία ακόμη νύχτα την τέταρτη συνεχόμενη βρέθηκαν στις επάλξεις δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Οι προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και την κορυφή του Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδήλι προς Μέγαρα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές έδωσαν μάχη όλο το βράδυ σε μία εκτεταμένη περίμετρο προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές διάσπαρτες εστίες με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας.

Παράλληλα ι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν αποτελούμενες από 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Ψαρά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου, σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ειδικότερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής,

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου).