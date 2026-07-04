Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7), μετά από ατύχημα που σημειώθηκε σε υπό κατασκευή οικοδομή στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ανθρώπου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε εργοτάξιο ανέγερσης πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 8. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τμήμα της μεσοτοιχίας της, υπό κατασκευής οικοδομής, κατέρρευσε.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, οικοδομικά υλικά και σοβάδες αποκολλήθηκαν, και κατέληξαν στην αυλή μιας διπλανής μονοκατοικίας.

Τραυματίστηκε ένα άτομο

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του σπιτιού του. Τα συντρίμμια τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του ελαφρά τραύματα στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εξαιτίας της πτώσης των υλικών και για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου. Η αποκλεισμένη ζώνη ξεκινά από το ύψος της οδού Σαπφούς.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης και το κατά πόσο τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.