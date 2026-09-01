Η μήνυση στρέφεται εναντίων των καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρήτου των συνομιλιών, την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και την κατασκοπεία.

Στη μήνυση επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες των άλλων θυμάτων του Predator, εξαιτίας του γεγονότος πως η επιμόλυνση του κινητού αφορά εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ το οποίο λόγω της ιδιότητας του και των υπηρεσιακών του καθηκόντων διαχειρίζεται απολύτως ευαίσθητες πληροφορίες, άκρως απόρρητες και διαβαθμισμένες, που η διαρροή τους σε τρίτους και μάλιστα ιδιώτες, απειλούν την Εθνική ασφάλεια και συνιστούν κατασκοπεία. Επίσης ζητείται να διερευνηθεί ο κύκλος των ερευνών των δικαστικών αρχών, ώστε να αποκαλυφθεί όλο το δίκτυο των κατασκοπικών συνεργείων και να ταυτοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν ή συνέδραμαν σε αυτό, είτε ως ηθικοί αυτουργοί, είτε ως συναυτουργοί ή συνεργοί.