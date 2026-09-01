Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 24χρονος υπήκοος Ουγγαρίας, ο οποίος συνελήφθη μετά από επικίνδυνους ελιγμούς (drift) και «επίδειξη» οδηγικών ικανοτήτων με σπορ αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με προκληθέντα κίνδυνο για ανθρώπους και ξένη περιουσία, με τον ίδιο να ζητά συγγνώμη και να δηλώνει ότι συμμετέχει σε ευρωπαϊκές εκδηλώσεις υπεραυτοκινήτων.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται για την ταυτοποίηση ακόμη τριών οδηγών, ένας εκ των οποίων κινήθηκε επικίνδυνα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας.

«Τετακέ» και «οκταράκια» με ανασφαλές σπορ αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 24χρονος οδηγούσε ένα σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, το οποίο χαρακτηρίζεται τεχνικά ανασφαλές.

Ο νεαρός προέβη σε «επίδειξη» οδηγικών ικανοτήτων εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς, όπως «τετακέ» και «οκταράκια» στη μέση του οδοστρώματος.

Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος αποτυπώθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και προβλήθηκε σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των αρχών.

«Ζητώ συγγνώμη, ταξιδεύω για εκδηλώσεις supercars»

Κατά την εξέτασή του, ο 24χρονος παραδέχθηκε την πράξη του, αναγνωρίζοντας ότι επρόκειτο για μια «απερίσκεπτη» ενέργεια, ενώ ζήτησε συγγνώμη.

Αναφορικά με τους λόγους της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ταξιδεύει σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχοντας μαζί με άλλους ιδιοκτήτες σε οργανωμένες εκδηλώσεις αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων (supercars).