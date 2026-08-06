Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου του Μυστρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το βράδυ της Τετάρτης (5/8), κατέστη δυνατόν να προχωρήσει ο ιατροδικαστής του νοσοκομείου της Σπάρτης σε μια πρώτη εξέταση της σορού του 90χρονου.

Από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, προκύπτει ότι ο θάνατος του άνδρα προήλθε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα μέχρι στιγμής, καθώς έχουν ληφθεί δείγματα προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα οποία εντός της ημέρας θα φύγουν από τη Σπάρτη προς τα αρμόδια εργαστήρια.

Παράλληλα, είναι πολύ πιθανόν σήμερα Πέμπτη, να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, να διαπιστωθεί οριστικά αν είναι τα 2,5 χρόνια, όπως ισχυρίστηκε ο 55χρονος γιος του ή αν είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα το οποίο βρισκόταν νεκρός μέσα στον καταψύκτη του υπογείου, στον ξενώνα.

Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος γιος

Την Παρασκευή, ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου θα περάσει την πόρτα των δικαστηρίων προκειμένου να απολογηθεί, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση προς την υπερασπιστική του γραμμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του και ότι δεν ήταν οικονομικό το κίνητρο που τον οδήγησε σε αυτή την πράξη, δηλαδή το να αποκρύψει τον θάνατο του πατέρα του για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για οικονομικούς λόγους.

Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

Η κατάθεση της αδερφής του κατηγορουμένου

Κομβικό ρόλο αναμένεται να έχει η κατάθεση της αδερφής του, που ζει στην Αθήνα και με την οποία σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε καλές σχέσεις καθώς φέρεται να υπήρχε διαφωνία στον τρόπο διαχείρισης των γονιών τους.

Εκείνη επιθυμούσε να μπει ο ηλικιωμένος σε κάποια δομή, ωστόσο λόγω της ασθένειας του πατέρα τους (είχε άνοια και δεν μπορούσε να μιλήσει), πίστευε όσα της έλεγε ο αδερφός της για την κατάστασή του.

Πηγή: ΕΡΤ