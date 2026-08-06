Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε περιστατικό στο χώρο εστίασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όταν ένα περιστέρι εμφανίστηκε πάνω σε τραπέζι και δίσκο φαγητού.

Ασθενείς, συνοδοί και εργαζόμενοι εξέφρασαν την οργή τους για εικόνες που αμαυρώνουν την εικόνα ενός από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, καταγγέλλοντας σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο.

Τα πτηνά είναι γνωστοί φορείς παρασίτων, μικροβίων και επικίνδυνων λοιμώξεων, γεγονός που καθιστά την παρουσία τους ιδιαίτερα επικίνδυνη για άτομα με επιβαρυμένη υγεία ή ανοσοκαταστολή.

Το περιστατικό αναδεικνύει σημαντικά κενά στην προστασία του χώρου, όπως η έλλειψη ειδικών σιτών στα παράθυρα και τους αεραγωγούς, γεγονός που επιτρέπει την ανεμπόδιστη είσοδο των πτηνών.

Παράλληλα, τονίζεται η επιτακτική ανάγκη για αυστηρότερη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όχι μόνο στο εστιατόριο και τα κυλικεία, αλλά και στους θαλάμους νοσηλείας.

Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες, διατυπώθηκε άμεσο αίτημα προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και την 6η ΥΠΕ για την άμεση εφαρμογή δραστικών μέτρων αποτροπής παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Πηγή: patrapress