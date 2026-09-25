Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 16χρονου κοριτσιού στη Νίκαια.

Πρόκειται για την Μαργαρίτα Δ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 15 Ιουλίου, ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε χθες Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, αφού ίσως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Το κορίτσι είναι αδύνατη, με ύψος 1.60μ, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Σημειώνεται ότι, την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ φόρμα, ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια.

Όποιος έχει κάποια πληροφορία, καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» ή σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.