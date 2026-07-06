Ανακοίνωση με διευκρινίσεις αναγκάστηκε να εκδόσει ο ΔΕΔΔΗΕ μετά τις πολλαπλές συλλήψεις κυκλωμάτων, που υποκρίνονται τους υπαλλήλους του και εξαπατούν θύματα, αποσπώντας χρήματα ή χρυσαφικά και τιμαλφή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ρητά ότι ο Οργανισμός δεν επικοινωνεί με τους καταναλωτές από άγνωστους αριθμούς και δεν ζητά στοιχεία για τιμαλφή ή μετρητά. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, καθώς και ανάλογα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρίας.

Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν

πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Υπενθυμίζεται κατηγορηματικά:

Ο ΔΕΔΔΗΕ ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τιμαλφή.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς.

Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:

❌ Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.

❌ Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.

❌ Μην παραδίδετε χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000».