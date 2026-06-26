Ένα πρωτοφανές φαινόμενο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Ζούγκλα» που αφορά στο καθεστώς λειτουργίας στην κοσμοπολίτικη μαρίνα της Νάουσας στην Πάρο, η οποία στα επίσημα έγγραφα και τους χάρτες αναφέρεται ως Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών.

Συμφωνα με τοπικούς παράγοντες που επικοινώνησαν με την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, το βασικό ερώτημα που προκύπτει και προκαλεί έντονες συζητήσεις είναι το πώς είναι δυνατόν αυτή την περίοδο να ελλιμενίζονται κανονικά δεκάδες σκάφη, να γίνονται κρατήσεις θέσεων και να εισπράττονται χρήματα, τη στιγμή που η εγκατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη την οριστική και νόμιμη άδεια λειτουργίας της.

Η υποδομή, η οποία για σειρά ετών λειτουργούσε άτυπα ως απλό αγκυροβόλιο, βρίσκεται μεν στην τελική φάση της νομιμοποίησής της, ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση και η δημοσίευση της κρίσιμης Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος.

Το ζήτημα αυτό αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στα Δημοτικά Συμβούλια του νησιού, με την αντιπολίτευση να ασκεί δριμεία κριτική για τις καθυστερήσεις και τη Δημοτική Αρχή να απαντά ότι γίνονται γρήγορα βήματα για να κλείσει μια χρόνια εκκρεμότητα.

Αν και στα θετικά καταγράφεται το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε πρόσφατα θετική εισήγηση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και τη θεσμοθέτηση του χώρου ως καταφυγίου, ενώ και η Δημοτική Επιτροπή Πάρου ενέκρινε ομόφωνα τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας, οι τελικές υπογραφές που θα νομιμοποιήσουν πλήρως την εγκατάσταση δεν έχουν μπει ακόμα. Το γεγονός αυτό λοιπόν δημιουργεί μια γκρίζα ζώνη όπου, όπως λένε οι τοπικοί παράγοντες, «η μαρίνα λειτουργεί στην πράξη, αλλά όχι με τον νόμιμο τρόπο».

Αυτό που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα είναι το γεγονός ότι η καθημερινή διαχείριση και η είσπραξη των ποσών από τα σκάφη έχουν ανατεθεί από τον Δήμο Πάρου στη Δημοτική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία «Πάρκο Πάρου», η οποία φέρεται να χρησιμοποιεί τα έσοδα για τη συντήρηση των υποδομών.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως για να ξεπεραστεί το νομικό κόλλημα της έλλειψης άδειας, τα χρήματα δεν εισπράττονται ως επίσημα τέλη τουριστικού λιμένα, αλλά ως οικονομικό αντάλλαγμα για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου και την παροχή υπηρεσιών, όπως το ρεύμα, το νερό και η φύλαξη.

Η τακτική αυτή δικαιολογείται από την πλευρά του Δήμου ως απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου εσόδου, καθώς αν τα σκάφη έδεναν δωρεάν, ο Δήμος θα βρισκόταν αντιμέτωπος με κατηγορίες για απώλεια εσόδων.

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή συνεχίζει να προκαλεί τριβές και αμφισβητήσεις, αποδεικνύοντας ότι η ανάγκη για την άμεση υπογραφή της υπουργικής απόφασης είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ώστε να σταματήσει αυτό το ιδιότυπο καθεστώς.

Τι απαντά ο Δήμαρχος Πάρου

Η «Ζούγκλα» ως όφειλε επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Πάρου, Κωνσταντίνο Μπιζά προκειμένου να τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει κάποια τοποθέτηση αλλά μας παρέπεμψε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας διαχείρησης της μαρίνας, κ. Νικήτα Τριβυζά.

Ωστόσο ο δήμαρχος σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Κοινή Γνώμη», παραδέχθηκε πως υπάρχει πρόβλημα με την άδεια. Συγκεκριμένα στις 5 Ιουνίου δήλωσε το εξής:

«Το καταφύγιο λειτουργεί από το 2010, όμως δεν λειτούργησε ποτέ με το πλήρες θεσμικό πλαίσιο που θα έπρεπε να διαθέτει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μαρίνα ή τουριστικό καταφύγιο. Μετά και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί πριν από λίγα χρόνια, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπουν οι σωστές βάσεις και να αποκτήσει το καταφύγιο νόμιμη και οργανωμένη λειτουργία. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αντάξιες ενός διεθνούς τουριστικού προορισμού όπως η Νάουσα. Ήδη έχουν προβλεφθεί οι διαδικασίες και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων οι ιδιοκτήτες σκαφών θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα ελλιμενισμού με διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες».

Απαντώντας για το αν υπάρχει σχεδιασμός για περαιτέρω επενδύσεις ή παρεμβάσεις στο μέλλον, ο κ. Μπιζάς τόνισε πως «αυτή τη στιγμή η βασική μας προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση και να λειτουργήσει το καταφύγιο με νόμιμο και οργανωμένο τρόπο».

Τι απαντά ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε και με τον κύριο Τριβυζά.

Όπως ανέφερε σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας υποστήριξε ότι «οι περισσότερες μαρίνες στην Ελλάδα και τα Καταφύγια Τουριστικών Σκαφών λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και ότι ελάχιστα έχουν πλήρως αδειοδοτηθεί».

Παράλληλα τόνισε ότι «δεν υπάρχει κάτι παράνομο και πως όλα τα έσοδα καταγράφονται και αποδίδονται».

«Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών. Δεν θα το κάναμε εάν δεν ήταν νομικά σωστό. Είμαστε σε άμεση επαφή με τα αρμόδια υπουργεία και η ΚΥΑ δεν έχει υπογραφεί ακόμα για τυπικούς λόγους. Εμείς πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις και υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση για όλα. Για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε εκδίδονται νόμιμες αποδείξεις και τιμολόγια τα οποία ανεβαίνουνε στο Mydata της ΑΑΔΕ», κατέληξε.